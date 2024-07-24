房貸逼近滿水位 銀行放款趨緊

房市買氣不墜，促使房貸餘額一年暴增九三○四億元，導致部分銀行房貸水位逼近紅線，銀行更加保守放貸，更傳出有銀行出現不收新案房貸業務，或購屋民眾要排隊等待房貸放款的現象。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣不墜，促使房貸餘額一年暴增九三○四億元，導致部分銀行房貸水位逼近紅線，加上央行調升存款準備金比率，藉此收回部分資金；房產業者指出，面對房貸水位逼近紅線，銀行更加保守放貸，更傳出有銀行出現不收新案房貸業務，或購屋民眾要排隊等待房貸放款的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從央行宣布調升存準率後，市場資金就已受到影響，其中最快觸動的是股票質押利率攀升，緊接著是與房市火熱相關的房貸放款業務，尤其過去一年銀行承作大量房貸，導致短期內放款部位降低。

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房貸資金成本變貴

更有銀行採取房貸放款保守策略，雖然現況還不至於申請不到房貸，但對比前幾年的貸款條件則相對嚴格，甚至現階段要爭取房貸地板利率的難度也大幅提升，總歸一句話，就是房貸資金成本變貴。

根據信義房屋彙整，今年五月民眾購置住宅貸款餘額達十．四兆元，較去年同期大增九三○四億元，顯見過去一年放款速度與額度驚人。

曾敬德表示，過去也曾出現個別銀行房貸放款接近上限，但這次似乎更明顯感受到整體資金緊縮的現象，另外，央行調升存準率回收資金也對市場有影響，而近期對新青安的質疑聲浪也會影響銀行放款態度，加上立法院要求金管會檢討「銀行法」第七十二之二條是否過於寬鬆，種種因素都可能讓銀行放款稍踩煞車。

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