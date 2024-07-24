6月新增房貸續破千億 新青安占4成

中央銀行昨公布台灣銀行等五大銀行六月新增房貸金額1012.21億元，創歷史次高；其中，新青安貸款占比升至40.92％，為2016年7月以來新高。（資料照，記者鄭琪芳攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布台灣銀行等五大銀行六月新增房貸金額一○一二．二一億元，創歷史次高，較五月減少一五○．一四億元；其中，新青安貸款占比升至四十．九二％，為二○一六年七月以來新高。累計上半年，五大銀行新增房貸金額五五一二．五一億元，創歷年同期新高，年增一一○．五三％。

央行官員指出，六月五大銀行新增房貸金額減少，主要是工作天數較五月減少，建物買賣移轉棟數月減一成多；此外，五大銀行六月承做新青安、軍公教貸款、整批分戶也都下滑。

請繼續往下閱讀...

至於是否與財政部推出新青安精進方案、各部會相繼祭出房市管控措施有關？房市熱度是否有冷卻跡象？央行官員表示，目前僅是一個月數字，須累積多一點數據才能判斷，且政策也需要時間發酵。

房市控管措施是否發酵 尚待觀察

官員強調，去年下半年以來房市相對熱絡，從供給面來看，除土地稀有性確實存在外，營造成本高漲也有影響；需求面上，台商回流、景氣回溫以及台股創高帶動財富效果，都推升房市熱度，新青安只是其一因素。隨政府近期陸續推出新的房市控管措施，例如七月上路的「囤房稅二．○」、央行下調特定地區第二戶貸款成數至六成、嚴查新青安人頭戶等，應有助新青安政策導向正常化。

另，五大銀行新增房貸利率在五月來到二．一八七％、創近十五年新高後，六月下滑○．○○三個百分點至二．一八四％。官員表示，房貸利率從二○二二年三月央行升息以來呈向上趨勢，六月利率往下掉，與當月信用較佳房貸戶增加有關，通常銀行針對信用良好房貸戶都會給予較優惠的房貸利率，應是短期現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法