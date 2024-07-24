所羅門董座︰AI助攻 人形機器人3~5年內大進化

所羅門董事長陳政隆（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股所羅門（2359）董事長陳政隆昨出席「迎向AI新時代論壇」時表示，機器人加上AI「絕對是一個趨勢」，人形機器人在未來3到5年能力將有大幅度提升，但若想解決產業缺工問題，「它必須要做到像我們（人類）一樣」。

陳政隆指出，目前的人形機器人在效率上、準確度方面還比不上工業機器人，有些產業界人士認為不會發展得太快，但實際情況取決於多重因素，「我看得相當樂觀」，以所羅門現在的實力，已有能力讓旗下產品快速切入科技、傳產等行業。

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陳政隆說，在各種產業積極導入下，AI大語言模型已衍生出的終端產品百花齊放，發展動能也持續加溫，台灣在相關方面之所以能夠持續成為世界注目焦點，是因為在疫情期間展現高階半導體的實力，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）皆持續仰賴台積電（2330）代工重要晶片。

陳政隆認為，台灣不只是半導體產業，諸如廣達（2382）、英業達（2356）長期耕耘伺服器領域，供給雲端服務供應商，幫助推動ChatGPT或邊緣產品領域的相關應用，而目前正在興起的神經網路處理器（NPU）未來可望幫助內容生產力飛躍式成長，不排除呈現指數式的提升10倍、100倍。

因此，陳政隆說，國際晶片品牌大廠在深化佈局下，繼續尋求台灣半導體產業的幫助，同時串連、加強與相關硬體代工產業鏈的合作關係，「這就是台灣目前扮演的角色」，所羅門現已攜手輝達並使用對方開發中的新技術，「有些東西用起來的確不錯，我們都可以納入自己的平台」。

陳政隆觀察，目前客戶普遍對AI機器人較為抗拒的原因，在於需要非常龐大的數據資料庫供其建立訓練模型，所羅門正在致力於提供客製化的解決方案，讓客戶透過少量但精準的資料就能上線使用。

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