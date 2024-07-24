台灣電支日本跨境支付金額 全聯全支付飆第一

全聯福利中心轉投資的電子支付品牌全支付，2月底與日本軟銀集團PayPay合作搶進跨境支付市場，5個多月來支付金額翻倍成長，拿下台灣電支品牌在日本跨境電子支付金額的第一名。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心轉投資的電子支付品牌「全支付」，2月底與日本軟銀集團PayPay合作搶進跨境支付市場，5個多月來支付金額翻倍，已超越街口支付和玉山Wallet，拿下台灣電支品牌在日本跨境電子支付金額的第一名。

超越街口、玉山Wallet 5個多月來金額翻倍

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，台灣民眾在疫情後赴日觀光人次超越500萬人，去年台灣旅客赴日消費金額高達7835億日圓（約新台幣1677億元），比中國、韓國、美國、香港旅客還多，躍居訪日外國遊客消費金額冠軍的國家。

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他說，全支付打進日本跨境支付，成為電子支付金額成長最快的品牌，主要是使用全支付跨境支付不僅可省掉1.5%的海外交易手續費，全支付還大手筆祭出跨境日本支付筆筆8.5%起的「全點」（1點=1元）有感回饋。

帶動全支付4月跨境支付金額成長300%、5月成長90%、6月成長30%，7月預估也會成長30%，未來全支付會持續開彊闢土，不排除進軍東南亞跨境電子支付市場，目標要成為台灣電子支付第一品牌。

全支付總經理游金榮表示，全支付挾著PayPay在日本有上百萬間合作店家的便利優勢，自從提供日本跨境支付服務以來，每4個新會員，就有1人首刷地在日本，帶動全支付客群年輕化，由原先的35歲往下延伸至25歲。

全支付在日本最常消費的地點為便利商店、速食廳、日系服飾、藥妝店、主題樂園和電器賣場；最有趣的消費為人力車、買樂器、看牙醫、神社參拜、無人島潛水。

日本PayPay株式會社執行董事柳瀬將良表示，PayPay在5年多前推出電子支付服務，主要是為了東京奧運，外國人可在日本使用跨境支付。未料東京奧運受疫情影響，但PayPay卻在日本快速發展，日本用戶超過6400萬人，平均每2位手機用戶就有1人使用PayPay，去年交易次數高達61億次。

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