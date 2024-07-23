國際罕見疾病照護先驅 AOP創辦人：研發新藥勇於承擔早期風險

AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann。（AOP提供）

本報記者／專訪

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH（下稱AOP）是國際罕見疾病照護先驅，在全球擁有十五項產品的上市許可，近年來，AOP積極布局亞洲市場，透過策略合作協助亞洲生技公司，尤其是台灣的公司拓展至歐美市場，以促進台灣生技產業的發展。

本報獨家專訪AOP創辦人兼董事Dr. Rudolf Widmann，深入說明AOP旗下Besremi®產品所取得的醫學突破，AOP研發此產品用於治療一種罕見血癌，原料藥由藥華醫藥股份有限公司（下稱藥華藥）提供。Dr. Widmann也分享其促成歐洲、亞洲雙邊合作的成功故事，並首次透露與台灣生技廠商合作的波瀾。

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商業版圖擴張到全球55國

Q：這是AOP第二次接受台灣媒體的採訪，能否先簡單介紹AOP？

A：AOP是一間國際醫藥事業集團，由多家公司組成，我們的商業版圖目前擴張到全世界五十五國，旗下有超過五六○多名員工，來自二十多個國家，集團內部使用超過四十種語言。我們擁有超過十五種產品，在五大洲皆有上市許可（藥證），主要是罕病藥物和孤兒藥，涵蓋四個治療領域：血液腫瘤、心臟及胸腔、重症照護、神經科。

我們的優勢主要有兩個，一、在研發早期階段對於新適應症可行性的精準評估（台灣所稱的選題）；二、臨床試驗推進和產品上市的規劃和執行。與許多公司不同的是，我們更願意承擔早期階段開發的風險，並提出創意想法，找到策略定位，達成目標臨床應用的成功。

產品群中被台灣民眾所熟知的可能就是Besremi®，目前核准的適應症為真性紅血球增多症（Polycythemia Vera,PV）。在這項產品的開發和市場擴展過程中，我們成功建立起全球合作關係，加快了市場擴張的速度。Besremi®最近也獲得了中東部分國家的上市許可。

Q：剛有提到一個有名的產品Besremi®，能否說明AOP關於該商品的研發及上市區域？

A︰一九九○年初期，AOP已經在肝炎和血液學領域進行干擾素臨床試驗。許多醫界領袖認為AOP在Besremi®針對PV進行的全面性臨床開發計畫，是過去三十年來PV治療的最重大發展。此外，AOP致力於提供創新解決方案，以滿足患者的需求。例如，我們開發了一款筆針，讓使用Besremi®的患者自行注射，確保劑量準確、減少浪費。

Besremi® 讓PV患者有新選擇

五年前，Besremi®作為第一個獲准治療PV的α長效性干擾素在歐盟上市，Besremi®的核准強調早期治療的重要性，符合最新的治療指引，對防止疾病惡化有正面的貢獻。這項核准也為PV患者照護帶來了革命性的變化，讓患者有其他替代選擇。奠基在歐洲臨床試驗的數據，Besremi®陸續在美國、日本以及韓國獲得上市許可，我們對這項全球性的成功感到慶幸。

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