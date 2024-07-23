專設電表上路3年 5萬車位可設充電樁

台灣電動乘用車掛牌量去年在進口的電動車大量到港，電動乘用車掛牌量已攀升至2萬4804輛，各大品牌也加速佈建充電樁。 （記者楊雅民攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕社區大廈設置充電樁屢有爭議，台電二○二一年起陸續推出電動車「專設電表」、「專用電價」，解決安全性、線路凌亂的問題，並以價格引導車主充電行為；最新統計，社區等集合住宅有逾七百件申請電動車專設電表，換算可供應社區超過五萬個車位設置充電樁使用。

台灣去年電動車掛牌數達二．四萬輛，今年上半年電動車領牌數合計已達一．八萬輛，全年估計「坐三望四」，可望輕鬆突破三萬輛，保守估計今年底全台累計的電動車就會逼近九萬輛。

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按樓層設計 預留未來電力擴充

充電便利與否是車主入手電動車的關鍵之一，現階段車主仍要取得管委會同意，至於若要設充電樁，現行會有兩種做法，包括「表後引接」、「專設電表」，前者是用戶在電表後拉設電源線路，後者是按樓層設計，並可預留未來電力擴充設備。

專用電價 引導車主離峰充電

根據台電推估，一個「專設電表」約可對應社區內七十個車位，目前集合住宅共有七五六件申請「專設電表」，換算就有近五萬三千個車位可設充電樁。台電也評估六年後電動汽機車用電量會需要二十四億度電，約為半部中火一年的發電量，已引導車主使用電動車「專用電價」，離峰時間帶達十八小時、價差約四倍。

集合住宅共有七五六件申請「專設電表」，但同時也選擇「專用電價」的僅五十九戶，比例才七．八％，遠低於客運、充電站業者的三十％；台電分析，民眾油改電車，燃料已省一筆，且社區電車數量龐大搭配EMS（電能管理系統）才會更具效益，初期很難一步到位。

但客運、充電站等業者則會精打細算，像是客運業者最大支出在購車，但會獲得補助，從加油費用改換充電，省下的燃料費用攸關盈餘，因此營業用的客運、充電站等業者較願意採用電動車專用電價。

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