紐時揭密》馬雲、肖建華 隱密交易逾10億美元

紐時揭密，「明天系」創辦人肖建華透過代持股東等匿名方式，與阿里巴巴創辦人馬雲之間牽扯至少十億美元投資。（路透檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」二十二日報導，在與「中國連線」（The Wire China）檢閱超過兩千份機密文件後發現，「明天系」創辦人肖建華透過代持股東等匿名方式，與阿里巴巴創辦人馬雲之間牽扯至少十億美元（約三三一億新台幣）投資。哈佛商學院教授任美格（Meg Rithmire）認為，兩人背後縱橫交錯的關係，「顯示出中國的體系是如此陰暗不明，使得所有人都深陷其中」。

報導指出，中國高官權貴親屬在經濟高速發展同時，利用人脈和影響力賺取大量財富，即外界稱呼的「太子黨」。作為太子黨的長期守門人，肖建華幫助權勢官員及其家屬轉移資產至海外和進行交易，產業遍及銀行、保險、稀有金屬和房地產等；其中一筆交易為中國國家主席習近平二○一三年掌權之際，其胞姊與姊夫把持有的一間北京投資公司五十％股份賣給肖建華所創辦的公司。

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文件揭露，在阿里巴巴成為投資人追逐的金雞母時期，一間名為「金融巨人」（Financial Giant）的英屬維京群島空殼公司，對阿里巴巴投資了二五○○萬美元，所有人是一位名不見經傳的二十四歲女性，來自為肖建華擔任代理人的家族，其股份是替肖建華代持。

影星趙薇與丈夫也牽扯其中

此外，曾與馬雲關係親密的新加坡籍商人黃有龍，與知名影星妻子趙薇花費四億美元收購阿里巴巴影業九％股份；文件顯示，費用是由肖建華其中一間公司支付。

另一案例為，馬雲的投資公司雲鋒基金收購香港經紀公司瑞東集團，並改名為雲鋒金融；至二○一五年底，肖建華通過四家離岸公司與黃有龍的第五家公司，控制了瑞東約三分之一股份，甚至超越馬雲。

文件並未顯示馬雲知悉肖建華的投資，他透過阿里巴巴一名律師表示，從未與肖建華有任何商業關係；明天系的一名前高階主管也透露，據其所知，馬雲對這些未披露過的商業往來並不知情。肖建華二○二二年遭中國當局以賄賂、逃避金融監管等罪行判處十三年刑期。

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