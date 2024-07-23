認了經濟撐不住 中國人行搶先Fed降息

經濟學家指出，中國人行較美國聯準會（Fed）先降息，凸顯中國政府承認經濟面臨下行壓力。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕為了拉抬低迷的企業和消費信心，中國人民銀行週一宣布，調降七天期逆回購操作利率與一年期及五年期貸款市場報價利率（LPR），降幅均為○．一個百分點。經濟學家指出，中國人行較美國聯準會（Fed）先降息，凸顯中國政府承認經濟面臨下行壓力。不過，中國人行降息的決定並未拉抬股市，滬深三○○指數週一繼續下跌○．七％。

市場不領情 滬深指數續走跌

中國人行表示，一年期和五年期LPR分別調降○．一個百分點至三．三五％和三．八五％，且自即日起公開市場七天逆回購操作利率由一．八％降至一．七％，是去年八月以來首度調整，此舉目的在擴大金融支持實體經濟的力道。

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中國官方將今年國內生產毛額（GDP）成長目標訂在五％左右，但先前公布數據顯示，中國第二季GDP僅年增四．七％，遠低於市場預期，且六月經濟活動指標好壞參半，經濟持續放緩的跡象未改，加大了決策人士拉抬商業信心和提供更多刺激措施的壓力。

上海保銀投資管理公司首席經濟學家張智威指出，這次調降政策利率是朝正確方向邁出的一步，在中國第二季GDP增速意外放緩情況下，中國人行沒有等待Fed就先降息，意味了中國政府承認經濟面臨下行壓力，因此必須儘快採取行動，解決國內面臨的挑戰，而一旦Fed啟動降息週期後，中國人行還會進一步降息。

中國人行下調一年期LPR，將降低企業借貸成本，調降五年期LPR，將降低房貸戶的利息成本，但這類舉措可能會削弱銀行的獲利能力與人民幣走勢；瑞穗證券亞洲公司高級中國經濟學家周敏表示，中國人行也可能推出措施以支持人民幣匯率，因為市場並未預期到這次降息。

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