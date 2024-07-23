財經青紅燈》股市大跌的詭異巧合

台股從7月11日的高點24416點至昨日低點22130點，短短7個交易日已大跌近2300點，跌勢來得又急又猛。（資料照）

台股從7月11日的高點24416點至昨日低點22130點，短短7個交易日已大跌近2300點，跌勢來得又急又猛，其實今年台股除了本波修正外，4月時也有一次回檔，當時從4月10日的20883點跌到4月19日的19291點，也跌了約1600點，而台股這兩次回檔，出現了詭異的巧合。

證交所在4月15日發布第一季集中市場相關數據，數據顯示，第一季台股有交易的散戶（季成交1億元以下）達487萬人，創下新高，重點在於第一季散戶占集中市場總成交值比重為55.24%，比去年第四季的55.96%減少，這表示進場的散戶很多，但平均成交金額卻減少。

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來到7月15日證交所公布第二季集中市場相關數據，這次不僅散戶進場人數高達523萬人，大戶、中實戶也增加不少、來到11季來新高，但同樣的，第二季的散戶總成交值比重繼續比第一季減少，又減至54.88%，這表示第二季進場的散戶更多、但平均成交金額又更少。

這樣小額的散戶持續進場，也顯示台股籌碼較不利的因素；換個角度看，去年底集中市場融資餘額為2480億元，到今年第一季底是2768億元，一季增加288億元，但到6月底則增加至3180億元，第二季增加412億元，最讓人憂心的是到7月17日已來到3404億元，等於半個月就增加224億元，籌碼凌亂成台股大跌的導火線。

台股4月、7月這兩次回檔，當然不能歸咎於證交所發布的這份資訊，只能說是散戶對台股過度樂觀，覺得股市只漲不跌，卻忘了「漲多是最大的利空」，證交所發布這些資訊只是時間上的巧合罷了，但若台股籌碼不能有效沈澱，回檔幅度恐怕會一次比一次大，投資人不可不慎！（陳永吉）

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