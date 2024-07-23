集邦：電視面板需求放緩 廠商重啟控產

電視面板廠跌價壓力大， 面板廠傳出擬擴大減產規模。（記者陳梅英攝）

傳將在中國十一長假執行較大規模減產 穩住價格走勢

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構集邦科技（TrendForce）指出，進入7月後，電視面板需求動能明顯放緩，跌價壓力正逐漸增加，面板廠近期已開始執行控產策略，以對應需求下滑，並傳出將在中國十一長假執行較大規模減產，是否有機會在未來幾個月穩住價格走勢，值得關注。

TrendForce研究副總范博毓指出，7月開始電視面板需求明顯放緩，品牌客戶也大多先放慢採購步調，希望可以爭取更多採購價格上的談判空間，以利下半年接踵而至的促銷旺季。

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范博毓說，面板廠針對不同品牌客戶採取不同的報價策略，部分品牌客戶有機會取得特殊專案，以確保出貨量與價格的穩定，也有部分品牌客戶已獲得面板廠在牌價上的微幅下調；整體而言，因為需求下滑，電視面板價格走跌的壓力正逐漸增加。預期7月32吋、43吋、50吋、55吋都將下跌1美元，65吋與75吋下跌2美元。

受到電視面板價格下跌的影響，顯示器面板上漲動能也明顯消失，需求端在第二季因應面板價格上漲壓力、及海運物流問題而提前備貨，已逐漸回歸正常水準，加上第三季商務機種需求仍未見到明顯復甦，范博毓預估，7月顯示器面板無論是Open Cell或是面板模組，報價上都將轉為持平態勢。

另外，面板廠透過檯面下的價格折讓，吸引客戶增加筆電面板拉貨量，使得第二季NB面板出貨量出現雙位數增長，然而這也導致第三季NB面板出貨出現較大的變數。

NB面板出貨Q2增長 Q3變數大

范博毓說，在終端需求未見大幅度好轉之下，品牌客戶目前仍未大規模修正第三季筆電面板採購動能，這也意味著面板廠仍有可能維持第二季的操作策略，持續給予檯面下的優惠吸引客戶。在此策略下，預期7月的NB面板價格走勢大致維持在持平水準。

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