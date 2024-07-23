個股兩樣情 福華跌最慘 天方噴漲45.83%

近4日個股漲跌前十名排行

〔記者張慧雯／台北報導〕台股連續4日下跌，狂洩1740點，有股民哀嚎「準備去公園搶位置」。觀察過去4個交易日，以開發森林碳權的福華（8085）跌幅最兇，洋基工程（6691）排名第二，PCB設備廠聯策（6658）排第三；至於近4個交易日股價漲最多的以環保綠能概念股為主，天方能源（3073）排名第一，文創股得利影（6144）排名第二，進能服（6692）排名第三。

昨日在科技權值股全倒影響下，加權指數大跌612.27點，寫下史上第八大跌點，外資連續7日賣超，金額合計高達2173億元，雖然外資主要賣超以台積電（2330）為主，不過中小型股跌勢加劇。

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大同（2371）旗下子公司福華以開發森林碳權為主，孰料傳出印尼碳權開發業務前景不明的消息，連續3日跳空跌停；洋基工程以高科技廠房無塵室及機電空調統包工程為主，近來股價也大跌；至於聯策在7月初寫下85.5元歷史新高價後一路下滑，近4日跌幅超過2成以上。

在台股重挫之餘，漲幅奪冠的則是力麗（1444）集團旗下的天方能源，近4日大漲45.83%，天方能源原為IC設計公司「凱柏實業」，轉型為再生能源產業，以開發經營太陽能、離岸與陸域風機電廠為主，不過昨公告6月單月呈現小幅虧損；得利影則是中環（2323）旗下子公司，雖本業呈現小幅虧損，不過股價一飛沖天，7月初股價還在40元左右，昨收盤已來到77.6元；太陽能系統廠進能服日前宣布開發地熱發電，股價也衝高；漲幅第四名則是被股民暱稱「新護國神山」的雲豹能源（6869）。

法人︰回檔整理 逢低布局

法人認為，在台股回檔整理之際，雖然部分類股逆勢表現亮麗，不過，長遠來看，建議投資人還是要回歸基本面；PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台灣經濟加速成長主要受惠於AI發展應用，股市帶動的財富效果，也帶動民間消費成長，台灣景氣復甦態勢已經確立，台股僅回檔整理，投資人仍可逢低布局。

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