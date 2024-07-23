4天崩跌1740點 台股面臨季線保衛戰

昨在科技權值股全倒影響下，加權指數大跌612.27點，寫下史上第八大跌點。 （資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國費城半導體指數上週五又下殺，美國總統拜登宣布退選，美股盤後稍微止跌，然而昨日亞股仍疲弱，新台幣大貶，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股領跌，多方哀鴻遍野，加權指數與櫃買指數血流成河，同步重挫，加權指數盤中一度狂瀉逾738點，回測季線，終場大跌612.27點，收在22256.99點，成交量約5701億元，面臨季線22139點保衛戰。

美國總統候選人川普要向台灣收取「保護費」的言論引爆外資殺機，川普上週演說又再提及台海緊張與全球面臨第三次世界大戰，使得台股跌跌不休，已連續4個交易日重挫、跌掉1740點、市值蒸發4.7兆元，從7月11日最高點以來，7個交易日波段最大跌點已近2300點。

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電子股淪重災區 綠能強勢

昨日電子股持續淪為重災區，金融、傳產也無一倖免，僅有綠能、食品等相關個股相對強勢。台新投顧副總黃文清指出，拜登退選讓美國大選局勢又起變化，科技類股本波表現相對較弱，接下來即將公布財報，若「真AI」族群交出獲利成長的成績，有助短線止穩。

統一證券分析，近期影響美股的關鍵因素從降息預期轉變成政治議題，川普、拜登接連影響美股、台股連日下跌，但政治議題往往是短線，台股仍須提防技術面修正壓力，控制資金持股比重，待指數站回月線再重新加碼。

統一證︰指數站回月線再加碼

三大法人昨合計賣超台股65.1億元，其中外資賣超91.9億元、投信買超92.2億元、自營商賣超65.4億元；外資台指期淨空單增加3002口，累積外資台指期淨空單達4.02萬口左右。

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