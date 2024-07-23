全台如烤箱 中電北送「達極限」

全台如烤箱，中電北送已達上限。（中央社）

核二氣渦輪機加入供電

〔記者林菁樺／台北報導〕凱米颱風來襲前夕，全台宛如烤箱，帶動整體用電。台電觀測昨下午一時三十六分的尖峰負載達四一一九．一萬瓩，創歷史次高；而北部因大型電廠林口、大潭機組故障、檢修等，中電北送高達五二○萬瓩、已達上限，為電力系統安全性，北部電源「能用就用」，核二廠氣渦輪機也加入供電。

七月用電持續攀升，根據台電觀測，昨下午出現四一一九．一萬瓩，因白天光電充裕，備轉容量率高達十三．九四％；但考驗在昨日夜尖峰，因大型電廠林口一號機故障，大潭五之一號部分故障、大潭八號機也工檢等，合計減少約一七○萬瓩供電能力。

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好在颱風前夕水庫水位仍高，大甲溪、日月潭等水力滿載發電，並透過儲能調度等方式因應，加上大林五號機也啟動等，台電備妥約二三○萬瓩備轉容量，備轉容量率保住六％；台電強調，雖比平常少，但不必過度擔憂。

台電官網也顯示，核二廠二台氣渦輪機加入發電、約八萬瓩，台電備註是「電力潮流限制」；台電說明，北部因林口、大潭機組故障，而電網融通，電力可仰賴中電北送，但考慮系統安全，潮流會有上限值。

台電安全調度一般維持Ｎ減二，可忍受二條線路故障，電力潮流上限約三二○到三六○萬瓩；但若是天氣好，線路被雷擊的故障機率低，可用Ｎ減一調度，電力潮流上限約五百萬瓩。據透露，昨中電北送電力潮流最高有五二○萬瓩，近乎極限，因此「北部能發電的全發電」，才啟動核二氣渦輪機發電。

批次時間電價用電奏效

今年夜間尖峰未創新高

另「歷史用電前十名」全都在今年七月改寫出現，且全數超過四千萬瓩，台電也認為相當罕見，最關鍵原因還是因為高溫炎熱，先前連續性的午後雷陣雨雖有抑低夜尖峰，但對白天的日尖峰效果不大；而今年夜尖峰並未創新高，主要是台電透過批次時間電價移轉用電，已出現成效。

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