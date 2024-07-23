台股多空分歧 逾半預期跌破2萬

高達52.3％的民眾預期下半年台股指數低點可能跌破2萬點，也有43.1％認為下半年高點會超過2萬4千點。（中央社）

國泰金調查︰43％認為下半年高點衝2萬4

〔記者吳欣恬／台北報導〕近來台股從高點大跌，根據國泰金控最新的調查，當前民眾對台股的樂觀指數和風險偏好指數雖創逾十四年新高，但有高達五十二．三％的民眾預期下半年台股指數低點可能跌破二萬點，也有四十三．一％認為下半年高點會超過二萬四千點。

景氣樂觀預期 3月以來新高

國泰金控昨公布最新七月國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數自六月的十六走高至二十一．一，展望樂觀指數同步自九．三增加至十二；民眾對未來景氣的樂觀預期是三月以來新高。

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調查也顯示，民眾對今年台灣經濟成長率的平均預期值落在三．一一％，六成民眾認為今年經濟成長率會逾三％；平均通膨預期值則為二．五九％，八十八％的民眾認為今年通膨率會高於二％。

預期經濟成長保守 通膨較高

相較於主計總處六月預估今年經濟成長率三．九四％、通貨膨脹率二．○七％，民眾對今年經濟成長的預期較保守、通膨預期相對較高。

調查還顯示，民眾對台股的樂觀指數自六月的二十四．五走升至二十九．七，風險偏好指數自二十三．三上揚至二十四．九，創二○一○年三月國泰金國民經濟信心調查啟動以來的歷史新高；國泰金控認為，調查期間雖然主要地區的經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，不過科技類股及國際股市多呈區間震盪偏升格局。

至於民眾對下半年台股高低點的預期，有四十三．一％民眾認為下半年台股高點會在二萬四千點以上；低點則有二十八．七％預期會落在二萬至二萬一千點區間、十九％認為會在二萬一千至二萬二千點區間；另有五十二．三％民眾預期下半年指數低點可能跌到二萬點以下。

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