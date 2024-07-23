上半年輸美增逾6成 出口占比24年最高

今年上半年亞鄰國家出口表現

出口中港降至31％ 22年同期新低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，今年上半年我國出口及進口值均創歷年同期次高，出口年增十一．四％，優於南韓、新加坡、中國及日本等亞鄰國家；五大市場中，上半年對美國出口年增六十．五％最多，對美出口占比升至二十三．二％、創二十四年同期新高，對中國及香港出口占比則降至三十一．二％、為二十二年同期新低。

財政部表示，在國際景氣回溫、AI熱潮延燒及基期偏低下，我國上半年出口及進口分別年增十一．四％及七．八％；與亞洲主要國家相較，我國上半年出口增幅優於南韓的九．一％、新加坡五．二％、中國三．六％及日本負三．四％，僅次於香港的十三．九％（前五月）。

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不過，出口貨品與市場復甦尚非全面，主要貨品以資通與視聽產品年增一．一倍表現最亮麗，多數傳產貨類依然偏弱。其中，因中國鋼鐵低價輸出過剩產能，打亂國際間產銷秩序，各國紛紛祭出高關稅與反傾銷調查反制；受此衝擊，上半年我國基本金屬及其製品出口創近四年同期低點，年減三．九％。

財政部指出，上半年對美國出口五二一億美元、年增六十．五％，雙雙創歷年同期新高，對美出口占比較一年前大幅攀升七．一個百分點至二十三．二％，為二○○七年以來首度超越東協，躍居我第二大出口市場，主因供應鏈重組及AI熱潮，資通產品出口強勁擴增。

不過，上半年對中港出口年減二．二％，出口占比降至三十一．二％，較一年前重挫四．三個百分點，主因中國疫後經濟復甦步履蹣跚，制約國內消費及投資動能，對我電子零組件、化學品等需求不振。

財政部表示，雖然總體經濟前景面臨貨幣政策動向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素，但隨全球終端需求逐漸回升，AI、高效能運算等商機擴散，加上國際品牌新機上市啟動備貨及傳統旺季來臨，均支撐我國外銷復甦動能，下半年出口可望持續向上。

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