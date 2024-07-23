Q2外銷訂單翻正 經部︰逐季向上

經濟部統計處昨公布6月外銷訂單，金額達455.6億美元、年增3.1％，連續4個月成長。（中央社）

6月低於預期仍連4紅 年增3.1％、金額455.6億美元

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處昨公布六月外銷訂單，金額達四五五．六億美元、年增三．一％，連續四個月成長，雖成長幅度低於原先預期的二位數，但第二季訂單順利終結連七個季度的負成長，成功翻紅。經濟部預期，隨著景氣緩步復甦，應會回復到過往「逐季往上增加」的趨勢。

經濟部統計處長黃于玲說明，六月表現低於預期主因是筆電、手機接單略顯疲弱，季底拉貨潮未出現，加上廠商反映客戶五月有提前拉貨所致。

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按貨品別觀察，資訊通信產品年增三．六％、電子產品年增六．三％，雖呈年增，但力道不如上月強勁；光學器材年增五．八％，主因是各國對半導體產業投資擴增，帶動光學檢測及量測設備的需求。

傳產方面，塑橡膠年增二．七％、化學品年增九．五％，而機械年增三．四％、基本金屬年增二．五％。

半導體帶動 機械、基本金屬訂單升溫

機械與基本金屬翻紅，是否意味著業者對設備投資的需求正在上升？黃于玲表示，除了光學檢測及量測設備外，機械貨品方面，業者對自動化設備的需求也上升，加上半導體設備接單續呈成長，整體而言，在全球對半導體需求擴增情況下，同時景氣緩步復甦，的確有帶動相關貨品接單的效果。

第二季接單金額一四一五．四億美元，年增六．九％，是暌違七個季度後翻紅；上半年接單金額二七四八．六億美元，年增二．三％。

黃于玲說，第二季是「從谷底上來，基本上是緩步向上」，主要成長力道是新興科技的暢旺需求，尤其是AI（人工智慧），另一是客戶回補力道，「其實庫存調整近尾聲了」。

展望未來，黃于玲預期，隨景氣緩步復甦，應會回復到過往「逐季往上增加」的趨勢，但不可諱言全球政經局勢變動詭譎，將是不確定因素。統計處預估，七月訂單金額落在四六五億至四八五億美元，年減二．六％至年增一．六％。

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