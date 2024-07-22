海外模組案場 恐淪保固孤兒

中國太陽能業者在東南亞生產基地陸續關門，使用東南亞模組的案場未來恐成孤兒案場！（路透）

記者張慧雯／特稿

中國太陽能業者在東南亞生產基地陸續關門，表面看起來對台廠「有利無弊」，但因東南亞模組售價相對便宜許多，國內不少太陽能案場也有使用，若生產基地關門，後續保固該怎麼辦？綠電會不會「斷電」？保險公司還敢續保嗎？還是又要銀行業者「收爛攤」？

據了解，海外模組與台製模組的尺寸規格不一致、孔徑不同，目前尚未統一，若颱風造成模組損害，很難用台製模組替換支援；且東南亞製造基地關閉後，國內並不允許中國模組進口，也就是說，使用東南亞模組的案場未來恐成孤兒案場！

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另，模組保固期限達二十年，但系統商提供的保固僅五年左右，一旦模組有問題時，保固是找模組廠負責、並非系統商負責；若模組廠已倒閉，保固將形同虛設。此外，別以為那麼多片模組，壞了一、二片沒關係，這將造成一整串模組列無法發電，絕對不是外行人想得那麼簡單。

若太陽能案場模組壞損卻無法更替，最直接影響的就是電廠發電收入，收入減少甚至可能造成銀行還款中斷，最嚴重則是變成呆帳、由銀行收拾爛攤子；當太陽能已成為國內主要發電來源之一時，政府更應審慎思考、積極管理、防患未然，避免讓蓬勃發展的綠能產業埋下隱憂。

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