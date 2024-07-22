產能增、需求低 中國製造商陷困境

中國近四分之一上市企業目前處於虧損，十年前比率僅約七％。（彭博）

近25％上市企業虧損 十年前僅約7％

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，在西方企業對中國廉價商品大舉猛攻而震驚之際，中國卻上演不同的戲碼，中國政府在提高工業產能卻沒有刺激新需求的情況下，已導致製造商陷入虧損的困境。

以供應磷酸鐵鋰來製造電池的江蘇龍蟠科技為例，該公司去年虧損一．六九億美元（約五十五．三億台幣），抹去了近三年的利潤；該公司將虧損歸咎於中國磷酸鐵鋰市場產能過剩，以及中國電池製造商需求放緩。

請繼續往下閱讀...

中企降價 獲利遭侵蝕

中國產業界都出現類似哀歌，嚴重的產能過剩，加上疲弱的消費需求，正將許多中國企業推向崩潰邊緣，被迫大幅降價並調降利潤，這使得中國整體經濟接近通縮，並侵蝕企業獲利。

隨著多年來推動經濟成長的房地產泡沫破裂，北京當局一直將投資注入製造業，卻未採取重大措施來提振消費，進而吸收由此導致的供應過剩，主因中國領導人習近平認為，美式消費過於浪費，又背離他讓中國變成工業和技術強權的目標；中共在上週舉行的第二十屆三中全會重申這個目標，更宣示北京將加速電動車及太陽能等「新興和未來產業」的發展。

《華爾街日報》分析上市企業財報指出，中國近四分之一上市企業目前處於虧損，十年前這個比率僅約七％。

生產太陽能模組的隆基綠能七月初警告，由於中國光電產業供應過剩，預計上半年虧損六．六億美元。但這種壓力不僅限於新興和未來產業，還包括機械、電子、鋼鐵和軟體。

為彌補國內銷售疲軟的影響，中國企業轉向出口，六月出口年增八．六％。但這些出口給其他國家的就業和產業帶來壓力，讓人想起二十五年前的「中國衝擊」，當時中國加入全球貿易體系，擠壓美國等國的玩具、服飾、家具和其他勞力密集產業，導致與中國的貿易摩擦不斷增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法