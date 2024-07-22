大不一定好 彭：金融整併要有共同利益

金管會主委彭金隆指出，規模大不一定就好，最重要是兩家機構要有「共同利益」。（記者羅沛德攝）

記者王孟倫、吳欣恬／專訪

台灣有十四家金控、三十八家銀行，市場對金融機構整併一直有不同聲音。金管會主委彭金隆指出，規模大不一定就好，屬性相似也不一定成功（如公公併、民民併），最重要是兩家機構要有「共同利益」，只要是優質的金融整併，金管會都支持。

彭金隆表示，他當老師的時候，最常問同學，金融機構合併究竟好不好？大部分都表達支持，但理由是什麼？很多同學卻講不出來；整併只是一個策略，重點是整併後要追求的目標是什麼？如果只用合併這麼簡單就可以取得競爭優勢，全世界只有唯一策略，就是整併就好了！

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「大家都習慣用個案看市場，從成功的例子來推論。」彭金隆直言，有人會說，這家銀行好厲害、規模好大；其實有很多小型銀行也很厲害，不少很大的銀行卻不怎麼樣，「大不一定就好」。

不適合用突襲、法規取巧來收購

彭金隆說，對於整併，「我沒有一套不加思索，就認為整併就是好的思考邏輯」，也許規模大有其價值，但規模大就一定好嗎？假設合併後，家數變很少，但競爭策略及手法都相同，目標客戶也一樣，就算只剩下二、三家，也有惡性競爭的可能；反之，市場或許看起來有很多家，若每家金融機構都有其特殊性，創造自己的強項，服務不同的目標客戶，反而更有競爭力。

對於金融整併過程，彭金隆表示，金融市場不適合用突襲或法規取巧來收購，金融機構畢竟涉及社會多方利害關係人，不是只有股東而已，因此金管會考慮比較多。他說，整併要基於雙方有共同利益來達成，我缺什麼？你剛好有什麼？彼此合併透過市場機制自然而然達成，政策上也會支持。

另，有人認為因「屬性」相近，「公公併」或「民民併」較易成功，但彭金隆「不完全認同」；他認為，以最單純的公公併為例，如果各方利益無法一致，也很容易產生問題，例如雙方員工不支持。

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