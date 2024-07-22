國銀西進退燒 彭金隆︰曝險墜21%新低

金管會主委彭金隆接受本報專訪指出，國銀對中曝險占淨值比重來看，整體趨勢持續退燒。（記者羅沛德攝）

對中曝險占淨值比自2014年底71% 持續下降

記者王孟倫、吳欣恬／專訪

近年來中國經濟下滑、投資風險攀升，本國銀行對中曝險狀況備受關注。金管會主委彭金隆接受本報專訪指出，由國銀對中曝險占淨值比重來看，最高峰是二○一四年第四季的七十一％，已跌至今年五月的二十一．二％、創史上最低，整體趨勢是持續退燒。

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金管會對中國曝險有兩大規定，包括國銀對中國曝險占淨值比重不得超過一○○％；對中國授信須提存呆帳準備一．五％，高於國內授信的一％。不過，國銀對中曝險占比於二○一○年制定，當初的環境與風險與現在顯然不同，是否須檢討？

「這是一個法定上限，不是唯一的風險監控的工具。」彭金隆說，對中曝險上限訂在那邊，但不意味沒達到紅線前，金管會就不去觀察、不去管理風險，「比率的變化就是我們關注的焦點」。

他坦言，該上限是以淨值為衡量基礎，國際間很少用類似指標去計算監控特別區域的曝險，「這是台灣特有的」，台灣也只對中國市場設有曝險上限；他說，目前趨勢是往下的，符合外界對中國市場經營風險的觀察，業者也有認知此趨勢發展，所以曝險占比持續創新低。

曝險規定 沒有調整急迫性

不過，對中曝險占比門檻為一○○％，目前僅二成多，指標是否猶如「虛設」？彭金隆說，這個指標有當時制定的條件及考慮因素，最重要的是，「國銀對中國市場在退燒，沒有反向而行」，所以目前沒有調整標準的急迫性；況且，風險監控的工具很多，淨值比不是唯一，例如有些狀況下也會把港、澳業務一起觀察。

他舉例，保險業的不動產投資占可運用資金的三十％，現在業者實際投資僅個位數百分比，「現在需要去檢討調整三十％？當然不會」。

另，彭金隆表示，國銀要在中國進行授信，須提列一．五％備抵呆帳準備，比國內授信多出五十％的要求，這就是要業者自己先考慮一下，因為放款到中國，成本就會提高，這項規定某種程度就是有加壓風險，也是一種「政策加壓」。

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