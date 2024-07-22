〈財經週報-投資觀點〉4年才一次 抓住這次的掘金機會

2024年巴黎奧運將在7月26日至8月11日盛大開幕，面板股、紡織成衣股、製鞋股和自行車概念股的前景一片光明。（法新社）

■邱喜專

2024年巴黎奧運將在7月26日至8月11日盛大開幕！全球最大的體育盛事，為投資者們帶來無限的掘金機會。每四年都會有數十億觀眾將通過電視和網路直播賽事，高解析度、大尺寸螢幕需求將在全球呈現爆發式成長。

台灣作為全球面板製造的重要基地，將在這次奧運狂潮中佔據關鍵地位，我們不僅領先全球，還帶動整體面板供應鏈的繁榮發展，玻璃基板、背光模組、驅動IC等關鍵領域的概念股將在這次盛會中脫穎而出，讓我們站在潮流的巔峰，掌控這場投資戰役的主導權，實現財富倍增。

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紡織成衣、製鞋 迎來投資高潮

隨著奧運的到來，紡織成衣和製鞋產業也將迎來投資高潮。成衣廠憑藉卓越的品質和技術創新，在全球市場中建立了無可撼動的地位。運動員們對服裝的需求已不再僅僅是舒適度，更需要卓越的透氣性、吸汗性和抗菌性能。台灣成衣廠在機能性布料開發和智慧穿戴技術應用上均處於領先地位，這將帶動整個產業鏈的蓬勃發展，從上游原材料供應商、中游製造加工到下游物流與銷售業者，皆將共享這次龐大的商機。

在製鞋方面，製鞋廠在技術、材料應用和設計創新上亦是佼佼者。台廠能夠開發出輕便、舒適且耐用的高性能運動鞋，並具備靈活的供應鏈管理能力，能在奧運期間迅速調整生產計劃，台灣製鞋產業將以無可比擬的優勢，贏得投資者的青睞，成為奧運期間的焦點。

自行車購車潮即將到來

自行車運動在歐美市場炙手可熱，自行車廠以輕量化、高強度的碳纖維車架和先進的變速系統，成為全球市場的領軍者。隨著夏季運動熱潮的興起，一波新的購車潮即將到來。自行車巨頭們已準備好迎接這次盛大的機遇，整個產業供應鏈的連動效應將帶來驚人的經濟增長，在全球市場上再次大放異彩。

隨著巴黎奧運的臨近，面板股、紡織成衣股、製鞋股和自行車概念股的前景一片光明。台灣不僅擁有世界一流的技術和品牌影響力，還與國際品牌建立了深厚的合作關係，並在環保領域取得了卓越的成就。現在，就是我們乘風破浪、掌握未來的時刻，讓我們一起，奪取這次奧運投資的金牌，迎接財富巔峰的輝煌時刻。

（作者為群益金鼎證券數位業務處資深副總裁）

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