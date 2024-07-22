〈財經週報-投資趨勢〉AI熱浪狂燒 下半年重點投資引爆

產業獲利年增率

■楊金峰

川普槍擊案 美大選走向備受矚目

AI勢頭持續看旺，帶動美股、台股上半年上演各種驚奇秀，如今時序進入2024下半年，地緣政治和中美之間的貿易問題仍存在變數，特別是美國總統大選情勢在川普賓州槍擊案發生後，市場有可能出現的連鎖反應。而美國通膨數據全面降溫，推動美股資金輪動，如六月份的CPI（消費者物價指數）與PPI（生產者物價指數）公佈，CPI年增3%略低於預期，相較五月下降0.1%，是2020年疫情爆發以來首次下降，顯示通膨壓力漸弱，降息時機將更加成熟。

在AI方面，輝達（NVIDIA）於GTC推出Blackwell架構GPU，使得運算能力大幅提升，有利於AI發展外，美國主要CSP（雲端服務供應商）業者整體財報表現也亮眼，第一季Capex（資本支出）金額合計年增超過30％，高於市場預期，代表AI 基礎建設的投資將持續增加以期帶來更大的利潤收入。

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附帶一提，Edge AI（邊緣AI，即透過本地設備處理數據，無需進到雲端中心計算）也因AI成長將在下半年帶來新一波成長機會，而應用範圍將會落在智慧型手機、AI筆記型電腦、汽車自動駕駛、無人機技術、個人化穿戴設備等日常生活中。

超級財報週將登場 AI加持通訊服務強

美股超級財報週即將登場，科技龍頭如輝達、微軟、蘋果…等公司將陸續揭露第二季營運狀況與未來展望，根據FactSet推估產業獲利年增率來看，通訊服務、醫療保健、資訊科技分別進入前三名，這也顯示了AI技術突出後，將開始廣泛應用於各行各業中，其中與生活最密不可分的通訊與醫療將是下一波受惠爆發的重點。並隨著通膨數據低於預期，大幅提升降息展望，根據CME Group預期9月降息機率為86%，更有利科技股後市表現。

下半年AI發展重點

下半年AI重點發展仍聚焦在雲端運算與資安、半導體供應鏈、領先的大型社群或網路APP平台、SaaS軟體公司以及Edge AI應用受惠企業的五大領域，其中Edge AI應用在AI Smartphone的部分可關注蘋果（Apple）9月的秋季發表會，結合之前的Apple Intelligence發表加上疫情後的全球換機潮，預期將有一波強勁的成長。

目前仍看好AI發展所帶動下半年股市發展，惟需注意大型科技龍頭如輝達、台積電（2330）等近期進入漲多回檔修正，外加降息機率高情況下使得資金開始流往中小型企業，因此投資人仍須留意產業類股的輪動狀況。

（作者為富蘭克林華美AI新科技基金經理人）

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