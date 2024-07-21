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損失率居高不下 虧損加劇 車險全調漲、第三人責任險最高漲25％

2024/07/21 05:30

因「第三人傷害險」及「第三人財損」虧損加劇，近年來14家本國產險公司全數調漲車險保費，其中13家調漲第三人責任險相關保費。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕您的車險保費被漲了嗎？第三人責任險損失率「拉警報」，根據記者調查，因「第三人傷害險」及「第三人財損」虧損加劇，近年來十四家本國產險公司全數調漲車險保費，其中十三家調漲第三人責任險相關保費，甚至有多家一年調漲三次，總漲幅高達二十五％，調漲動作仍持續中。

產險業早實施費率自由化，定期依據損失率檢視車險保費，無論是車損險、第三人責任險，只要損失率走高而出現虧損，就會調漲費率；業者指出，扣除通路佣金及運營成本後，若損失率達六十五％，該保單就得賠錢。

近三年來，僅疫情期間因三級警戒、國人減少出門，車險損失率明顯降低，二○二一年整體任意車險損失率約五至六成，最低僅四十八％；二○二二年稍高，多數六十五％以下。

但屬於第三人責任險範疇的「第三人傷害險」及「第三人財損」，損失率卻居高不下。「第三人傷害險」六十五％就算低，不少是七成起跳；「第三人財損」達八、九成，甚至達一二八％。

產險業：第三人傷害險 常不夠賠

業者直言，「第三人責任險」越做越賠，主因是國人勇於爭取自身權益，若發生車禍造成死傷，以多數民眾投保「第三人傷害險」保額，不僅「陪到頂」且「不夠賠」；「第三人財損」因缺工等因素，過去小擦撞還可透過「板金」等復原，現在多得整片換新，且高價車越來越多，導致損失率破表。

但業者坦言，因怕客戶「不買單」，沒一家「敢調足」，才會保費都調漲了，但損失率居高不下，所幸一般乙式、丙式車險損失率較佳，可稍微彌補損失。

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