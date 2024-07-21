車險全面調漲》肇事責任不可輕忽 小心賠到傾家蕩產

保險業者呼籲車主加保「第三人超額責任險」，分散理賠風險。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕車險中的第三人責任險理賠率爆表，逼得產險業者提高車險費率。但業者示警，因國人在發生交通事故後，求償意識高漲，加上高價車比例越來越高，國人投保的第三人責任險保額幾乎不夠賠，除了應在經濟能力許可範圍內，加保「第三人超額責任險」、拉高第三人財損保障金額，也必須增加「第三人失能」保障，才不會在不幸發生事故後賠到「傾家蕩產」。

應加保第三人超額責任險、失能增額險

業者指出，一般車主買新車初期，多有完整車險規劃，因投保甲式或乙式任意車險，業務員多會同時規劃「第三人責任險」，因任意車險僅保障自己愛車，但發生交通事故後，若可歸責於駕駛人過失，造成車外第三人死亡（體傷），超過強制險理賠範圍的賠償，以及造成第三人的財物損失，就得由「第三人責任險」來支付。

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第一保指出，因駕駛人過失造成對方身故，求償金額有越來越高的趨勢。一般車主投保第三人責任險每人體傷三十萬元、死亡或失能每人三○○萬元，發生事故後衍生的醫療費用，只要在強制險每人傷害醫療二十萬元、死亡失能二○○萬元的額度內，就不會啟動第三人責任險的理賠；若對方身故求償五○○萬元，差額的三○○萬責任險還能支應，若法院判賠六○○萬元，差額的一○○萬元就得由肇事駕駛人自負，況且有時事故的傷者或死者還不只一人。

同樣情形也發生在「第三人財損」。新安東京海上產險舉例，一般車主投保第三人財損，保額多為單一事故三十萬或五十萬元，若撞到賓利或勞斯萊斯，車價不但千萬元起跳，甚至高達二、三千萬元，根本不夠賠，對一般民眾而言，將因此而「傾家蕩產」，因此多建議加保「超額責任險」，當不幸面臨巨額賠償責任時，得以分散風險。

保險法權威律師劉北原更提醒，除了「超額責任險」外，駕駛人更不能輕忽發生事故導致對方「失能」的風險。所謂的「失能」是指「勞動能力減損」，實務上，經由法院委託醫師專業鑑定後，判定為失能的賠償金額，恐比死亡理賠高數倍，提醒車主投保，一定要考慮「第三人責任險失能增額附加條款」。

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