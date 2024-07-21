欠缺應用技能 中小企業「AI焦慮」最大

工具機公會理事長、永進機械總經理陳伯佳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕AI（人工智慧）時代來臨，引發中小企業「AI焦慮」。外貿協會舉辦首屆AI CEO工作坊，開辦前也針對企業進行調查，發現企業多數有不清楚生成式AI可帶來多強大影響、員工缺乏AI應用能力等焦慮；永進機械總經理陳伯佳表示，AI人才是痛點，企業需要賦能員工。

企業應用AI 前5大焦慮因素（資料來源:貿協 製表:記者林菁樺 圖:美聯社）

AI人才是痛點 企業需賦能員工

貿協針對學員進行「企業應用Gen AI焦慮因素觀察」調查，可複選情況下，前五大焦慮分別為不清楚生成式AI可帶來多強大影響、員工缺乏AI應用能力、公司或部門沒有明確的用途策略、不知道如何選擇適合企業需求的AI工具與公司內部使用生成式AI技術的技能有限等。

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另外，中小企業的AI應用多還在數據分析、訊息檢索等類別，大型企業則應用於生產流程監控、預測分析等高影響力類別；貿協董事長黃志芳說，企業規模大小影響技術應用決策，中小企業需更多支持與引導以加速進展。

身為工具機公會理事長的陳伯佳指出，AI是跨世紀的數位輔助工具，並不是要取代人力，但要能夠加以應用，台灣工具機拚價格贏不過中國，要思考新的生態系商業模式，台灣的優勢在於產業聚落，九成都在台中，供應鏈等周邊廠商共同導入AI應用，不單打獨鬥、而是打群架，才能創造產業經濟規模，與國際競爭。

現階段最大關鍵還是AI相關人才不足，他認為可以培養非IT（資訊）人員常使用AI工具，這會是一個趨勢，總不能一直麻煩IT，透過教育訓練等賦能員工，不僅提升品質，也加快工作效率。

陳伯佳說，永進的製程管理在近四、五年也導入AI應用，轉換需要時間，已有一到二成轉換應用；而有企業導入AI應用三個月後，設備總合效率就提升了十五％。

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