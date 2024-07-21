CEO更要懂AI 貿協工作坊開訓

貿協AI CEO工作坊昨開訓，貿協董事長黃志芳（前排左三）、講師與學員們合影。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕全球AI（人工智慧）應用蓬勃發展，外貿協會董事長黃志芳昨表示，台灣成為全球AI產業必爭之地，要讓企業CEO（執行長）有完整AI概念，貿協推出首屆「TAITRA AI CEO工作坊」昨日開訓，吸引日月光、穩懋、光寶、士林電機等三十三家企業的CEO、高階主管參與。

黃志芳說，很多企業不知道如何追趕AI浪潮，貿協開辦AI CEO工作坊涵蓋數據、人才、平台工具等主題，邀請微軟、群聯電子、台灣人工智慧學校等專家分享AI最新趨勢與應用實例；他強調，工作坊有一次上課、永續服務特色，遇到問題能諮詢科技長、導師。

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AI貿易數據平台下半年上線 協助打造台灣企業大腦

黃志芳指出，AI時代變化太快，有許多新技術、新觀念，未來課程內容會持續調整；CEO可以不用懂AI專業技術，但要具有完整的AI概念，應用AI工具輔助決策。

要讓台灣成為「AI智慧島」，更多中小企業參與AI時代，在經濟部貿易署預算支持下，貿協將打造台灣企業大腦，規劃今年下半年推出「AI貿易數據平台」，善用AI做生意、找商機。

他說，未來廠商只需要輸入統編資訊，即可獲得客製化的外貿市場資訊、推薦可接觸的潛在買主等，幫助企業分析市場並提供參展建議，目標是創造跨業合作生態系；黃志芳形容，該平台「含金量十足」。

貿協導入AI應用

買賣家配對從1週縮短為10分鐘

他還提到，貿協是保守公協會，但自二○一七年起進行數位轉型，成立創新中心、數科中心，制定貿協AI Policy、導入AI應用等，如果貿協可以做得到，一般公司也可以做得到。

黃志芳舉例，每年貿協都要舉辦採購洽談會，但各國時差、買賣家產品眾多，一個組要花一週進行「買賣家配對」，導入AI應用後，輸入供應商、買主、時差相關資訊，十幾分鐘就配對完成，會不會使用AI的差距就浮現。

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