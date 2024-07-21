囤房稅難阻囤房？9萬屋主擁逾4間房

全國單獨持有住宅產權屋主統計 、擁4房以上屋主掌握住宅數量表格（資料來源：內政部 製表：記者徐義平 圖：資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕囤房稅難阻囤房？根據內政部最新總歸戶數據，二○二三年底全國擁有住宅單獨產權的屋主有五八九．六四萬人，其掌握住宅數量高達七六二．四五萬宅；其中名下擁有四（間）房以上的屋主（自然人加上法人）約九．五三萬人，占屋主比重僅一．六二％，卻直接掌握住宅數量高達七十九．九萬宅，占全國比重達十．四八％。

全國1.62%屋主 掌握10%住宅資源

根據最新統計，二○二三年底，全國擁住宅單獨產權的屋主較前一年度增加七．一八萬人、年增約一．二三％；而去年底擁四房以上屋主較前年底增加九百人、年增幅不到一％，但去年底擁四房以上的多屋族，較二○二二年多持有二．三七萬宅、年增幅約三．○五％。

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房產業者指出，囤房稅一．○自二○一四年上路，加強版的二．○自今年七月起實施，但從最新多屋族及其擁房資源統計數量來看，囤房稅一．○的效果似乎有限。

囤房稅 不影響高資產族群

房市專家何世昌指出，全球許多國家都有實施類似的囤房稅，但都無法有效抑制囤房族數量與房價，台灣也是如此；該稅制卻可有效提升稅收，且因二．○新制採取全國總歸戶，囤房族不必再東躲西藏、將自己名下房子過戶至配偶、小孩名下，囤房族人數預期將續增。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，囤房稅讓多屋族的稅負增加，但近年來房價漲幅遠超過持有稅增加，且囤房稅會被課到的稅多是高資產族群，不會因囤房稅而改變資產配置。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛也認為，囤房稅是針對非自用住宅進行房屋稅率的差別稅率課徵，影響戶數相當有限，且若持有的是建物標準單價調整前取得使用執照的房屋，因稅基很低，政策更難達到預期效果。

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