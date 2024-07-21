〈財經週報-實支實付險新制〉怕保障不足？ 可購買定額給付型補強缺口

副本理賠自7月1日走入歷史，若保戶可以加買定額給付型的保單險種，補強保障的缺口。（中央社資料照）

記者王孟倫／專題報導

實支實付險的「副本理賠」從今年7月1日走入歷史，保戶權益是否受到影響？對此，壽險業者表示，去年底曾傳出實支實付醫療險要全面停賣下架，無端造成一股搶購潮，但實際上，正本理賠的實支實付都「買得到」。尤其，若保戶覺得保障不足，可以加買定額給付型的保單險種，補強保障的缺口。

新制上路 不溯及既往

由於7月1日起實施的實支實付醫療險新制，是採取不溯既往原則，在新制實施之前，只要保戶續繳保費，一樣仍可以副本理賠。

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不過，對於新制實施前，沒有買實支實付、或沒有買夠張數的保戶來說，過去可以用副本理賠，可以填補因為生病住院產生的「隱形損失」，像是沒有上班請假損失，或是理賠有限額一張保單不夠用，特別是醫療技術日新月異進步，光靠一張實支實付的正本理賠，無法充分足額理賠，讓保戶憂慮未來要怎麼因應？

保戶憂 隱形損失無法填補

對此，保險業主管直言，沒有人喜歡或遇到生病，但是保險的架構或精神，原本就是「損害填補原則」，既然是「填補」，就不該出現「溢出」、「獲利」的情況，也就是理賠金額超過實際負擔之醫療費用；因為這等於是「買保險賺錢」，不但直接衝擊保險公司的財務體質，對其它保戶也不公平。

另外，去年底曾傳出，實支實付險將停售的消息，引起外界爭議，對此，保險局官員澄清，當時，市面上出現停賣商品屬於「副本理賠」，並非全部商品都下架，實支實付的新制是回歸「損害填補原則」，重點在於醫療險理賠上限，合計不能超過實際醫療費用支出，「無論你是買1張或多張」。

副本理賠 衝擊保險公司財務體質

對於實支實付無法進行副本理賠，對保戶帶來影響？保險業主管表示，醫療險就理賠方式，可分為「實支實付型」和「定額給付型」兩種。其中，定額給付顧名思義就是理賠給一筆固定金額，不管實際醫療給付。

因此，業者建議保戶可以適度增加「定額給付型」，像是一次給付型重大傷病險或重大疾病險、特定傷病險來補強保障的缺口。

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