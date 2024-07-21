〈財經週報-實支實付險新制〉實支實付定期險 續約保費可能調漲

實支實付新制正式上路，原有實支實付醫療險陸續停售，未來續約保費可能調漲。 （資料照）

記者吳欣恬／專題報導

7月1日後，市售實支實付醫療險商品列表

7月起，實支實付新制正式上路，為配合政策，多家保險公司從去年起即陸續停售架上原有的實支實付醫療險，將保單進行調整後重新上架；值得注意的是，目前架上的實支實付醫療險都為「定期險」，且保留未來續約保費變動的可能。

保經通路主管表示，實支實付新制上路後，目前市面上可投保的實支實付醫療險都是正本理賠。原則上，只要有投保任1張，其他家就有可能會拒絕投保，不像過去最多可以投保3張，新制就不再開放；至於共同分攤型商品，還得等公會和壽險業者進一步討論相關機制。

請繼續往下閱讀...

目前市場上關注度較高的實支實付醫療險保單共有8張，分屬富邦、國泰、南山、三商美邦、凱基、新光、遠雄、台灣人壽等。

市面實支實付保單 多屬於定期險

其中，這些架上實支實付醫療險的共同點，都屬於「定期險」，且在投保時會要求簽署保費可能調漲之同意書。也就是說，未來續保的保費可能會調漲；值得注意的是，台灣人壽的「龍實在住院醫療健康保險附約」更是目前市面上唯一註明「非保證續保」的商品。

此外，現有實支實付醫療險也都載明，所理賠的手術項目需符合「健保227」，指的是要屬於「全民健康保險醫療費用支付標準第2部第2章第7節的手術」。因此，像是「牙齒根管治療」、「拔智齒」、「大腸息肉切除」等，都只能算是醫療處置，不能以手術申請理賠。

「健保227 」 才能以手術理賠

另外，如果實支實戶醫療險的保戶，同時也有投保「團體保險」，一旦發生住院就醫的狀況，可以先持醫療費收據申請實支實付醫療險的正本理賠；如果，保險理賠金額和實際上的醫療費用支出，還有差距或差額，此時，仍可再以保險公司所開立的「收據差額給付」，去申請團險的醫療給付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法