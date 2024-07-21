〈財經週報-實支實付險新制〉限正本理賠 壽險公會研商共同分攤機制

實支實付醫療險新制上路，壽險公會與保險業者目前正積極研議「共同分攤機制」醫療保險商品。 （中央社資料照）

記者吳欣恬／專題報導

實支實付醫療險新制上路，副本理賠將不再被允許！壽險業者表示，損害填補原則兩種方式，包括：「正本理賠」及「共同損失分攤」。目前國內尚無「共同分攤型」之實支實付醫療保險商品，僅有正本理賠商品，壽險公會與保險業者目前正積極研議。

「實支實付的副本理賠，是保險市場過度競爭下的產物。」一位本土壽險業主管直言，實支實付有正本理賠及副本理賠兩大類型，由於中小型保險公司敵不過大型保險公司，於是積極搶攻副本理賠商品，希望搶占「雙實支」和「3實支」的市場。

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正本理賠與副本理賠有何不同？保險業者表示，醫療院所開立的收據可分為正本文件與副本文件，一次醫療費用的收據只會有一份正本收據；副本文件則可向醫院申請多份，並蓋上「與正本相符」的關防印章。

而正本理賠的保單，僅接受具正本文件的理賠，但副本理賠則無論提供正、副本文件均可理賠。

業者：一病多賠淪為扭曲思維

副本理賠一開始作為正本理賠的補強，讓保戶轉嫁風險，一開始的立意良善，但「一病多賠」的機制也讓保戶有靠住院賺錢的扭曲思維，造成賠率驚人。今年7月後，新制上路，市面上的實支實付保單只剩正本理賠。

公會：10月後實支實付 將有新商品

產壽險公會表示，實支實付新制上路後，由於商品設計及內部規範調整作業時間不足。因此，預計10月1日起才有新商品推出，可供更多選擇。而在這過渡期間仍需要依照遵守「損害填補原則」做處理。簡單說，7月1日起的新實支險，一律理賠不能超過總醫療費用。

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