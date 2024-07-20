不再稀缺？中國生產過剩 稀土價格暴跌20％

中國不僅電動車、太陽能板生產過剩，稀土元素也生產過剩，導致國際稀土價格重挫。中國稀土行業協會公布價格指數顯示，過去一年稀土價格下跌約20％。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國不僅電動車、太陽能板生產過剩，稀土元素也生產過剩，導致國際稀土價格重挫。中國稀土行業協會公布價格指數顯示，過去一年稀土價格下跌約二十％；業界人士指出，中國有些礦場目前價格水準已無法收支平衡，獲利惡化情形嚴重，例如中國北方稀土集團今年第一季淨利暴跌高達九十四％。

中國北方稀土 Q1淨利縮水94％

中國強化對稀土產業的控制，上月底中國國務院公布「稀土管理條例」，以保護這些重要金屬的供應，這項十月一日生效的條例明定，稀土資源屬於國家，任何組織與個人不得侵占或破壞。

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儘管中國企圖升高管控，但稀土市場仍然低迷。阿格斯媒體（Argus Media）指出，至七月十八日，釹價較去年七月下旬下跌二十三％，鏑下跌二十四％。

包含十七種金屬的稀土元素被稱為「工業維生素」，因為少量添加就能改善材料性能。稀土金屬主要用於電動車馬達與風機所需的高性能磁鐵。

儘管需求強勁，但因中國產量增加，稀土價格下跌。中國工信部與自然資源部主管本國稀土生產商的生產額度，二○二四年上半年該額度為十三．五萬公噸，較去年同期上升十二．五％。過去幾年稀土生產額度增加，二○二三年總額達二十五．五萬公噸、年增二十一％。

以美國為首等國家擴大稀土生產，以降低對中國供應的依賴。美國地質調查研究顯示，二○一○年代中國占全球稀土生產九十％，但二○二三年已下滑至七十％，二○二三年全球稀土生產達三十五萬公噸，較二○一三年增加逾兩倍，換言之，稀土比起過去已比較不「稀缺」。

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