救經濟只有口號 中共三中全會令人失望

中共三中全會閉幕，中國國家主席習近平矢言以「高質量發展」驅動中國經濟成長，卻未見到推出具體措施來提振內需或房市。外資分析師指出，這些含糊口號通常被解讀為中共不再專注經濟成長。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕備受關注的中共三中全會閉幕，根據公報內容，中國國家主席習近平矢言以「高質量發展」驅動中國經濟成長，但卻未見到中共高層準備推出具體措施來提振內需或遏制房市崩盤。法國外貿銀行經濟學家埃雷蘿直言，「方向沒有改變，沒有消費驅動的成長，沒有一句話著墨市場力量，令人大失所望」。

中共三中全會公報指出，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」，這些含糊口號通常被解讀為中共不再專注經濟成長。渣打銀行中國宏觀策略負責人劉潔分析，這代表中國將持續忍受長時間的經濟成長放緩，短期很難見到強勁的刺激措施。

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雖然公報強調「積極擴大國內需求」，但看來只是口號，因一度占中國國內生產毛額（GDP）四分之一的房地產部門，在近四千字公報中，只在風險管理的項下被提及一次，中國當局似無意推出大規模房市刺激措施。

這次三中全會顯然放棄一度受歡迎的措辭：市場應發揮「決定性作用」；上一次使用該詞是在二○二二年領導高層改組時。該公報強調，面對當前經濟困境，既要「放得活」又要「管得住」，在引導非公有制經濟發展同時，要「毫不動搖鞏固和發展公有制經濟」，這種相互牴觸的目標，是中國意圖控制市場的新訊號。

學者：習根本拿不出招

雪梨科技大學教授馮崇義說，全球都在關注習近平的救經濟方案，「但一看公報後，應該是徹底絕望，中國面臨的全面危機，他根本拿不出招來，或根本不想解決，就是堆積一些政治口號」。

智庫「世界大型企業聯合會」中國中心主任裴睿東說，「公報讀起來缺乏市場期待的焦點；結構性議題正拖累消費者信心，阻礙中國轉型至更永續的發展模式」。

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