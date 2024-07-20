中國拖累 上半年港股下市規模超車上市

中國經濟持續低迷，衝擊在港上市企業。上半年港股有14家上市公司宣布退市、規模85億美元。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本經濟新聞報導，受到中國持續低迷的經濟影響，衝擊許多在香港上市企業。Dealogic數據顯示，截至六月底，有十四家在港上市公司宣布今年上半年將進行下市，已完成相關流程的交易規模八十五億美元，遠高於同期間三十家企業首度公開募股（IPO）集資十七億美元的規模。

上半年14家退市、規模85億美元 同期30家IPO僅17億美元

Dealogic數據顯示，今年上半年八家在港上市企業的私有化交易金額達三十八億美元，是去年同期下市交易總額近四十五％；除了私有化，其他下市形式包括企業被政府機構收購，或企業因公司重組而被收購。報導說，這些公司包括中國、香港企業及法國頂級保養品牌歐舒丹（L’Occitane）。

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國際律師事務所霍金路偉（Hogan Lovells）大中華區私募股權主管湯師淳說，「中國大環境正在調整，然而基本上你的業務在中國，股價的表現實際上取決於中國市場的業務是否進展良好」。

報導說，中國經濟每況愈下，港商建溢集團感受最深，該集團原本生產玩具，之後涉足中國房地產與製造業，生產與銷售機器人電子產品、醫療健康用品，最新財報顯示，截至今年三月的過去一年，其中國業務首見虧損。

四月十八日該集團宣布達成一四○○萬美元私有化交易，當日集團股價大漲至○．六七港元。建溢指出，交易流動性低迷，每日成交量僅為過去兩年流通股的○．○四九二％，每股淨資產較一年前大幅折價七十二．八％至八十七．二％之間，這是接受私有化下市要約的兩個理由，第三個理由則是疲軟的業務。該公司年度財報說，公司前景不佳，「在一個持續惡化的總體經濟環境下，不可能期待快速復甦」。

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