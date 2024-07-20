卓：引海外台商資金 投資政府戰略產業

行政院長卓榮泰昨接見「世界台灣商會聯合總會第三十屆回國訪問暨投資考察團」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華、吳哲宇／台北報導〕行政院長卓榮泰昨接見「世界台灣商會聯合總會第卅屆回國訪問暨投資考察團」，他在致詞時詳細說明行政院經濟發展委員會首次會議的結論與未來工作目標，表示將設置促參推動小組，引導資金投資政府戰略產業，提供長期、安全且利潤合理的標的物，並會去除傳統法令限制。

世界台灣商會聯合總會總會長李天柒則指出，海外台商資金可能超過十兆，因此資金回台不是問題，問題是海外台商多是傳產起家，不懂如何投資高科技產業，加上台商也會憂慮課稅問題，盼政府保障回台投資資金能好好運用，「海外台商都在渴望政府帶給大家正確方向」。

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行政院經發會前天拍板兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心及國家人才競爭力躍升方案三決議。

卓榮泰指出，相信台商都有投入協助國家發展的實力，因此政府必須提供好的標的物、好的管道、優化程序、租稅減免等吸引資金返台投資，政院將透過院際跨部會平台，設置促參推動小組，導引台商或是保險業資金投資穩定、安全，且有合理投資利潤，符合國家重要政策與戰略目標的投資標的。

卓說，歡迎台商關注兆元投資方案，希望能契合大家對台灣的投資信心，讓台灣藉此引入資金與人才。八月經發會顧問會議後，期盼能提出台灣未來四年新建設、新政策，這才是台灣經濟命脈跟走向。

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