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活絡綠電交易！特定電力供應業納管、綠電可調貨

2024/07/20 05:30

台電維持綜合電業，電力交易平台將獨立，並由電業管制機關監理，以維持公平性。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕活絡綠電交易市場！經濟部能源署昨預告「電業法」部分條文修正草案，修法有四大重點，將儲能、需量反應等新型態電力資源納管，放寬綠能售電業者將可互相交易；此外，台電維持綜合電業不分拆，而電力交易平台未來可能擴大電能交易，強化中立性運作機制。

電業法修正草案將明定「特定電力供應業」及「儲能設備」定義。能源署組長陳景生說明，併網型儲能、需量反應措施等是新興電業型態，現行法規缺乏明確定義、規範，因此增加「特定電力供應業」類別並納管。

經濟部也參考日韓做法，讓特定電力供應業要取得「電業執照」。陳景生解釋，目前參與電力交易平台業者多是一般企業，缺乏電業身分，但身分明確才有利推動，也要求業者需負起營業、緊急事故通報義務；至於現階段已參與電力交易平台者，需在修法後一年內取得執照。

另一重點是要讓綠電市場活絡，目前綠能發電業可賣綠能售電業，再銷售給用戶，修法「打開」綠能售電業之間橫向交易。陳景生舉例，綠能售電業握有一○○MW，只賣九十MW，剩下的十MW餘電現行只能賣回台電，但放寬後，可用更高價格賣給同行，同行之間也可互相調貨。

另台電原本要轉型為控股母公司，並分拆發電及輸配、售電三家子公司，最終決定不分家，台電維持綜合電業組織型態，協助政府政策的推動。

而台電的「電力交易平台」，確定不分家後，要避免球員兼裁判，且未來可能納入電能交易，買家不會只有台電，因此由電業管制機關視發展狀況滾動檢討，以確保其運作的中立與公開透明。

經濟部強調，此次電業法修正朝向積極活絡綠電交易及強化電網韌性等目標，未來隨電力市場發展持續檢討，各界對草案有任何修正建議，可於六十日內提出書面意見供經濟部參考。

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