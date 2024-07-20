12處跳電高敏感 紅區 拚明年中改善完成

高敏感12處跳電熱區

〔記者林菁樺／台北報導〕為避免偶發性區域停電跳電一再被曲解為缺電，經濟部長郭智輝下令降低全台跳電頻率，台電近日已向經濟部提出「配電穩供方案」報告，依高中低等級列出「紅、黃、綠」三區，初步盤點全台有十二個行政區屬於高敏感、設備老化的「紅區」，桃園市占三區最多，將力拚明年六月完成改善工作。

郭智輝日前受訪透露，為降低台灣頻繁跳電，台電已根據人口成長、用電成長、設備老化三指標，分「紅、黃、綠」三區進行強化電網。最新報告列出十二個高風險紅區，包括桃園市觀音、楊梅、八德，台北市中正、內湖，新北市汐止、新莊，新竹竹北，台中市北區，台南市善化，高雄市左營，澎湖馬公。

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桃市3區上榜 占比25％最高

桃園市有三個行政區上榜，占比高達二十五％，桃園跳電事故多，台電分析，因台商回流、產業快速成長，變電所改建耗時讓饋線負擔增加，也拉高跳電風險。

根據台電規劃，紅、黃、綠區改善完成時間分別為明年六月底、後年六月底與二○二七年；不過，經濟部、台電都盼紅區強化工作能再加速。

台電針對紅區開出五大藥帖，包括紅外線偵測、樹竹修剪、電纜耐壓測試、裸露外包、配電設備汰換，內部設定「今年底」紅外線偵測應完成七千三百多處，樹竹修剪超過十一萬平方公尺，配電線路設備汰換超過二萬三千公尺。

解決包商人力老化 將與勞部溝通

台電指出，內湖科技園區已透過紅外線偵測發現二十處開關接頭溫度過高，高雄左營也有電力保險絲座異常等，都需要盡快改善。經濟部坦言，台電改善過程會遇到三大關卡，因進行「計畫性停電」容易挨罵，挖馬路、人孔蓋需要通報等待核准，以及最關鍵的問題仍是包商人力老化等，經濟部將持續與勞動部溝通。

報告統計，至七月中止，紅區的五大改善工作完成比率約三十％到四十三％。據轉述，郭智輝認為，若以年底的目標進度來看，目前連一半都未達到，要台電再提精進措施，例如同一條線路，能同時進行改善工作、就一起完成，加速作業。

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