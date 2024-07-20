飆股幕後》黃仁勳背板發威 弘憶股大漲逾1倍

弘憶股總經理劉彥輝。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

IC通路商弘憶股（3312）被視為輝達概念股，昨股價收92.4元，下跌0.2元，相對抗跌，自5月26日輝達創辦人黃仁勳抵台後，弘憶股搖身變為飆股，股價扶搖直上，上週曾創110.5元的歷史新高價，短短一個半月，股價漲幅超過一倍。若拉長時間來看，今年以來最高則大漲逾4倍。

布局算力服務 傳獲輝達認證

弘憶股董事長葉佳紋，他同時也是網通IC設計瑞昱（2379）創辦人，葉家所屬的德捷投資是弘憶股最大股東，持股比達32.46%，弘憶股自然也以代理瑞昱產品為主，其中，又以通訊相關產品佔營收大宗。

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弘憶股2005年掛牌以來，營運表現平平，市場甚少注意這家公司，股價也差不多維持在20多元上下，直到今年IC通路股在高股息ETF爆買下，加上黃仁勳來台演講，弘憶股被名列AI地圖背板其中一家，公司開始廣受注意，價量齊奔，從5月下旬50元上下起漲，到上週衝破百元大關。

弘憶股積極布局新興的算力服務業務，其所支持的AI雲服務公司GMI Cloud是輝達的雲服務供應商計畫合作夥伴，傳出已成為台灣第一家獲輝達認證的雲服務商。GMI Cloud的AI伺服器以長約方式租賃給客戶，該業務預期將是公司中長期營運成長動能。

弘憶股6月營收為14.18億元，月減8.72%、年增11.27%；今年上半年累計營收為85.74億元，年增21.43%。第一季每股稅後盈餘0.58元，季增13.73%、年增52.63%。受惠網通本業需求回升，弘憶股下半年穩健成長可期，全年營收可望較去年成長兩位數百分比。

從籌碼面來看，外資過去一個月累計賣超弘憶股逾8000張、投信則買超614張、自營商賣超206張，主力近10日也賣超2603張。弘憶股上月曾被列為處置股，近期又因週轉率過大，自17日起已連3日被列為注意股，值得投資人留意。

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