飆股幕後》OTFT量產有題材 凌巨2個月漲1倍

凌巨與英商技術合作開發的OTFT（有機薄膜電晶體）已經導入量產，基本面與題材面俱足下，股價2個月漲約1倍。（凌巨提供）

記者陳梅英／特稿

中小尺寸面板廠凌巨（8105）2019年由日商凸版集團接手後，歷經轉型，目前逐漸朝向利基市場發展，過去2年面板廠慘賠，凌巨是唯一獲利者，最近與英商技術合作開發的OTFT（有機薄膜電晶體）已經導入量產，在基本面與題材面俱足下，股價由5月下旬的13元低檔發動攻勢，至昨日為止最高來到24.5元，漲幅近倍。

日商進駐 聚焦利基市場

凌巨在日商進駐後，逐漸收斂產線，過去幾年陸續關閉深圳廠、處分昆山凌達光電，目前產能集中於八德廠與昆山和霖，其中，八德廠內主要為3代線與4.5代線，以及部分模組產線。生產模式也逐漸轉向少量多樣、客製化為主，聚焦於利基市場。

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目前凌巨營收比重中，以車載佔比逾3成最大，工控約3成，消費性產品10-20%、其他10%左右。另外，凌巨在柔性OTFT技術上有大突破，並率先量產，成為新冷錢包「Ledger Stax」的供應鏈。

凌巨攜手Flex Enable與上海東方科脈（DKE），共同合作實現Ledger STAX，打造出如同信用卡大小的獨特產品，搭載E Ink顯示技術，製造出螢幕可彎曲達180度的柔性OTFT背板。

凌巨表示，OTFT產品其外形尺寸可隨產品需求彈性變化，適合應用於AR/VR光學、電子防窺螢幕、車載智能調光玻璃和有機LCD等領域，此技術突破為新一代柔性顯示技術和光學模組奠定全新基礎。

惟凌巨第一季毛利率下滑、本業出現虧損，第二季營收19.06億元，季減4.5%、年減18.9%，為近15季新低。累計今年上半年營收39.01億元，年減17%。

目前凌巨股價表現似乎走在業績之前，在短線股價漲幅已高下，能否續揚，就看業績能否跟上股價表現。凌巨預計8月召開法說會，屆時會公佈第二季財報，以及下半年展望。

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