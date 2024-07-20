外資大逃殺 台幣重貶1.25角

外資大逃殺！台幣爆量重貶1.25角，匯價寫逾8年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕外資揮刀砍殺台積電（2330），連同收到現金股利大舉匯出，加上美元反彈、亞幣轉弱，新台幣兌美元匯率昨一舉貶破32.7元，最後收在32.73元，重貶1.25角，匯價寫逾8年新低，成交量34.37億美元，為半年來最大量；新台幣本週重貶1.69角或0.52%、週線連續6週收黑。

匯價創8年新低 週線連6黑

匯銀主管表示，外資昨日匯出熱錢逼近20億美元，使台幣貶勢擴大，盤中雖然也可見到央行進場，不過主要亞幣日圓、人民幣，韓元都在貶，央行也只能順勢而為。

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匯銀主管說，雖然市場普遍認為聯準會9月將降息，惟美元指數在跌破104後迅速反彈，顯然美元多方尚未認輸，加上美國總統拜登確診，可能退出選舉，共和黨正式提名川普競選，美國政治變數使美元避險買盤增強。

此外，川普保護費言論持續發酵，而外資在台股持股水位已高，隨美股修正，外資順勢調節也是理所當然，熱錢匯出不利台幣走勢。

新台幣匯價在貶破先前盤整區間後，接下來就看32.8元關卡是否守住，如若不守，可能就會直奔33元而去。

根據央行公布的4點匯價，美元指數昨日反彈0.49%、日圓重挫0.67%、韓元殺低0.55%、台幣貶幅收斂至0.38%、新幣貶0.28%、人民幣貶0.14%。

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