外資續砍644億元 台股大跌告別23000點

昨日外資狂賣台股，台積電股價大跌3.48%，跌破千元，加權指數終場重挫529.21點，收在22869.26點，告別23000點大關。（中央社）

台積淪提款機 跌破千元

〔記者卓怡君／台北報導〕即使台積電（2330）法說會報出佳音，但因地緣政治風險意識提高，打擊市場情緒，外資為本波殺盤元凶，台股連3天重挫，引爆多殺多，昨日外資狂賣台股644.4億元，台積電股價大跌3.48%，跌破千元，加權指數終場重挫529.21點，收在22869.26點，告別23000點大關，成交量約5657億元，台股短短3個交易日狂瀉1127.99點。

川普的「保護費說」與拜登將再祭出半導體設備及晶片禁售中國的強化版，引發外資大賣台股，台積電成為最大提款機；中小型股補跌壓力也來臨，OTC指數昨日摜破月線。昨日市場資金轉戰台積電未來兩年仍供不應求的CoWos族群、以及綠電族群，指標股弘塑（3131）、雲豹能源（6869）逆勢攻上漲停。

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國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，在川普保護費言論之後，科技類股出現較弱勢表現，下週開始美股財報週科技類股包含Google、微軟等將登場，由於台積電在法說會利多下，仍無法有效止穩，台積電ADR更已快速修正到季線，建議投資人短線還沒有止穩之前，操作先保守應對，等到美國科技類股與台積電ADR有效止穩後，外資才會再回頭。

站回10日線 再伺機加碼

統一證券指出，短線上台股仍須提防技術面修正壓力，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，待指數站回10日線再重新加碼。

3大法人昨日合計賣超台股742.3億元，其中外資大賣644.4億元，為史上第五大賣超，光台積電就大賣3.8萬張；投信買超61.6億元、自營商賣超159.5億元；外資台指期淨空單減少5796口，累積外資期貨淨空單仍高達3.72萬口。

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