矽智財卡位先進製程 下半年營運增溫

世芯連續4個月營收創下歷史新高。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著AI（人工智慧）、高速運算（HPC）等應用不斷擴大，先進製程成為重要關鍵，世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）、神盾（6462）等矽智財廠積極卡位先進製程，隨著客戶新案陸續導入，矽智財廠下半年營運有望較上半年增溫。

受惠AWS專案 世芯營收頻創高

世芯連續4個月營收創下歷史新高，法人分析，世芯受惠AWS的7奈米專案，成長動能可持續到第三季，世芯另有5奈米專案，有助明年獲利表現，但市場對於明年英特爾Habana案子成長性仍有疑慮，後續則需要再觀察。

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M31因今年加大先進製程投資，營業費用大增，影響獲利表現，但隨著客戶先進製程專案陸續開出，晶圓代工廠客戶需求成長，法人看好下半年營運有望增溫，包括車用、資料中心、儲存、手機相關應用的升級趨勢不變，並隨著營收規模擴大，降低費用增加的影響。

傳接海力士大單 創意獲利看俏

創意近期傳出成功拿下韓廠Hynix（海力士）HBM4（高頻寬記憶體）大單，採用5奈米製程，外資估算，在2026年貢獻創意營收2~2.5億美元，佔2026年營收比重可達14%，有助創意獲利提升。

神盾合併乾瞻科技，股份轉換基準日訂為7月21日，未來將開始認列乾瞻營收，乾瞻Die-to-Die（D2D）PHY IP成功導入國外AI晶片公司伺服器產品線，採用台積電5奈米先進封裝產品量產，目前正進行下一代產品於台積電CoWoS 3奈米完成矽驗證。

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