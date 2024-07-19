美中晶片戰增溫 外資作空 台股大跌371點

外幣匯率行情表（7/18）

〔記者張慧雯／台北報導〕美中晶片戰增溫、美科技股重挫，台股昨（18）日開盤後電子權值股幾乎全倒，早盤一度重挫逾600點，雖然金融、塑化、生技、軍工概念股相繼點火仍不敵賣壓，所幸尾盤權值王台積電（2330）爆出8199張買單，大盤跌幅收斂、終場下跌371.35點、以23398.47點作收，成交量放大到6057.16億元。

7/19除權、除息股票

現貨賣超533億 空單破4.3萬口

證期局表示，雖然台股今天大跌，但今年以來仍以逾32%，優於國際主要股市表現。（資料照）

昨日台股重挫主要來自外資大幅賣超533億元，不但寫下史上第九大賣超，也是今年第三大賣超，且外資賣超以台積電為主、賣超張數高達3.5萬張，此外自營商昨日賣超也達85.72億元，不過投信反向買超99.05億元；至於外資台指期淨空單增加8191口，累計外資台指期淨空單高達4.3萬口。

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三大法人進出金額及資券餘額（7/18）

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，昨日晶圓代工龍頭廠法說會公布的財報與財測都優於市場預期，對台股影響正面看待，特別是先進製程占營收比率提升，對於稀釋毛利的影響大幅優於市場預期，且晶圓代工龍頭廠針對第三季營收預測雖然符合市場預期，然在毛利率與營業利益率較市場預期更佳，增添市場對AI供應鏈落實至企業獲利面的信心，更有助於科技股下半年的多頭氣勢延續。

外資及中資買賣超張數排行（7/18）

市場資金輪動 非轉空訊號

凱基投信也表示，近一週股市走勢隨著美國總統候選人川普發言而波動，加上半導體設備巨頭公布財報與財測後大跌，加劇市場不安情緒，尤其以半導體股跌幅較深，觀察市場資金出現輪動，並非轉空訊號，逢回則是加碼好時機。

元大投顧分析，下週微軟、谷歌等科技大廠將公布財報及展望，若大廠財報優於預期，資金將再度回籠，權值股或將帶動指數反彈，但建議投資人在台股尚未收復昨日跳空缺口前，投資策略不宜積極追價。

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