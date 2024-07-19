遭川普點名 日圓匯率連2升

在川普批評美元太強勢、日圓太疲軟後，日圓急漲創5週高點。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前總統川普在十六日刊出的彭博商業週刊專訪中說，「我們面臨很大的貨幣問題」，並批評美元太強勢，而日圓與人民幣太弱勢，他的看法推升日圓急漲，在文章刊出後，日圓升值兩元至一五六兌一美元，昨日圓續漲，一度升至一五五．三七兌一美元，創六月七日以來最高值。

日本經濟新聞報導，班諾克本全球外匯首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）表示，「川普認為日本企業正受益於日圓貶值的言論，成為日圓急升的導火線」。不過，川普的說詞不是日圓升值的唯一壓力。

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日本數位大臣也要求升息糾正貶值

聯準會理事華勒（Christopher Waller）十七日表示，聯準會降息的時間「越來越近」，致使美國九月降息的市場預期升高；同一天，日本數位大臣河野太郎（Kono Taro）指出，「匯率對日本而言是個問題，日圓太便宜了，我們必須讓日圓回復」，他要求日本銀行調升利率，以糾正日圓貶值，並使食品與能源成本下降。

大和證券資深外匯策略師石月幸雄（Yukio Ishizuki）說，「川普與河野糾正弱勢日圓的立場，以及華勒糾正強勢美元的立場在雙方產生作用」。

日本銀行七月三十、三十一日的貨幣政策會議是另一個值得關注的因素；石月幸雄說，「隨著逼近日銀的貨幣政策會議，我們或許會看到日圓驟然升值」。

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