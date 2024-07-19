Fed鷹鴿同調 9月降息機率大增

美國聯準會理事華勒認為，降息時間越來越近。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，兩名聯準會（Fed）高級官員先後表示，如果近期通膨持續降溫，聯準會將具備降息基礎，不過降息時機不會在兩週後舉行的政策會議，而是可能在九月；根據芝商所FedWatch工具，市場押注九月降息一碼（○．二五個百分點）的機率高達九十二％。

就業、通膨數據放緩 正面訊號

被視為「鴿派」的紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）十六日指出，逐漸降溫的勞動市場與最近三個月的通膨數據，「讓我們更接近所樂見的通膨放緩趨勢；這些是正面訊號，我希望看到更多數據，進一步增添通膨持續朝二％目標發展的信心」。

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威廉斯身兼聯準會利率決策單位「公開市場委員會」（FOMC）副主席，以及聯準會主席鮑爾首席政策顧問。他暗示，本月三十、三十一日舉行的政策會議不可能降息，儘管有一、兩名官員力推。他的言談顯示，聯準會可望在九月中旬的會議上考慮調降短期基準利率。

而被視為偏「鷹派」的聯準會理事華勒（Christopher Waller）十七日呼應威廉斯的說法，表示希望在未來一、兩個月出現不錯的通膨數據後，聯準會能降低利率；此言等於排除了七月降息，但保留九月降息的可能性。

官員暗示7月底政策會議不會降息

他表示：「調降政策利率的時間越來越近了。」這番言論特別值得關注，因為兩個月前他曾建議十二月才有降息基礎。華勒也說，隨著通膨降溫，應將注意力更加投入於維持穩固的就業市場上；他說，「現在勞動市場狀態很好，我們必須將勞動市場維持在這樣好的狀態上」。

聯準會為了對抗創四十年紀錄高點的通膨，在二○二二年將利率自接近零急速調升，二○二三年七月起將利率維持在五．二五％至五．五％區間迄今，該水準創逾二十年最高點。

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