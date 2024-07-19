川普加劇地緣政治風險？魏哲家：台積電海外布局不改變

台積電法說會重點表（製表整理︰記者洪友芳 圖︰記者廖振輝）

〔記者洪友芳／台北報導〕美國前總統川普接受彭博商業週刊訪問時，指稱台灣拿走所有的晶片生意。針對地緣政治風險可能升高議題，台積電董事長魏哲家昨在法說會中回應外資法人提問時強調，「台積電海外布局沒有改變」，他並透露與客戶的價格談判進展順利。

台積電18日舉行2024第2季法說會，是董事長魏哲家（中）上任以來首場法說會。（記者廖振輝攝）

魏哲家表示，台積電已在美國亞利桑那州、日本熊本與歐洲德國投資建廠，這是台積電因應地緣政治所進行的海外布局計畫，不會因川普說了什麼話而改變。台積電財務長黃仁昭說，目前已有美國與熊本共兩座海外廠開始營運，雖然海外廠成本較台灣高，預估會侵蝕到明年及未來幾年的公司毛利率，約二到三個百分點，加上漲電價、通膨等成本上升挑戰，但台積電有信心達成「長期毛利率可達五十三％或更高」目標。

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法人關切台積電明年先進製程漲價進展，魏哲家指出，台積電定價始終是策略導向、非以機會為導向，會向客戶反映台積電的價值，不同製程、不同產品會有不同定價策略，目前與客戶進行協商中，進展順利。

Q3營收估季增9.5％ 上調全年資本支出

展望第三季，因客戶對AI（人工智慧）晶片需求續強勁，高階智慧型手機需求成長，台積電預估合併營收約二二四億至二三二億美元，以中間值估約季增九．五％，續創歷史新高可期；毛利率約五十三．五％至五十五．五％，營業利益率約四十二．五％到四十四．五％，雙率皆可望較上季續攀升。台積電因先進製程與先進封裝供不應求，持續擴增產能，今年資本支出原預估為二八○億到三二○億美元，昨將下限提高為三百億美元，上限不變。

台積電第二季營收二○八．二億美元，季增十．三％、年增三十二．八％，超越財測高標並創歷史新高；稅後純益約台幣二四七八．五億元，賺接近一個股本，季增九．九％、年增三十六．三％，每股盈餘九．五六元，創近六季新高，也為同期新高，毛利率五十三．二％，營業利益率四十二．五％，雙率皆超標。

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