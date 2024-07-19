兆元投資國家發展》修法獵國際人才 擬推數位牧民簽證

行政院昨召開經濟發展委員會首場會議，會後由院長卓榮泰（右一）、副院長鄭麗君（左二）、政委兼國發會主委劉鏡清（左一）舉行記者會說明決議。（記者劉信德攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台灣到二○二八年人力缺口將達三十五萬。國發會主委劉鏡清昨表示，為加強爭取國際人才，將在立法院下個會期提出外國專業人才延攬及僱用法修正草案，推出六個月的數位牧民簽證，以及針對年薪六百萬以上的高端人才，最快一年即能取得永久居留權。

政院跨部會推出「推動國家人才競爭力躍升方案」，在全球攬才的部分，目標在二○二八年延攬十二萬重點產業外國人才，包括六萬國際人才、一萬數位牧民及五萬擴大留用的僑外生。

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劉鏡清表示，日本一項統計結果顯示，二○三八年東南亞就會停止對外輸出勞動力，台灣推估更提前至二○三五年就會發生，原因是東南亞的國民所得持續上升，現在連泰國、馬來西亞都在找外勞，可見各國對於人才的競爭越形激烈，須在短時間吸引更多人才。國發會預計在九月提出外國專業人才延攬及僱用法的修正草案送立院，精進我國攬才策略。

劉鏡清說，韓國、日本和泰國分別在今年一月、四月及六月推出數位牧民簽證；所謂數位牧民，就是具有數位能力，可遠距工作的人才，目前估計全球有三千五百萬人，只要有網路，他們可移居到任何國家或城市，促進當地消費和觀光收益。目前擬比照其他國家，規劃發給六個月的數位牧民簽證，時間再長會有稅務考量。

國發會也預計推出「全球菁英簽證」，鎖定最高端人才，比照日本最快一年拿到永久居留權。劉鏡清說，將設定薪水、學歷等條件，並以點數計算，薪水門檻暫定新台幣六百萬元。

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