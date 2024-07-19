兆元投資國家發展》下週邀壽險業討論 成立跨部會平台

行政院昨召開經濟發展委員會首場會議，會後由院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君主持記者會說明決議。（記者劉信德攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院經濟發展委員會委員會議昨拍板兆元投資國家發展方案，國發會主委劉鏡清表示，目標將引進壽險業三至四兆元投資台灣重大建設與產業，希望能創造十兆元的效益，下週將邀集業者進一步討論，同時盡速成立院級跨部會投資建設推動平台。

劉鏡清指出，日前在歐洲商會遇到壽險業者，對方提及因利差和匯差變動，海外投資必須背負龐大的避險成本，業者也很希望投資台灣；但投資公建將會面臨諸多困難，得彙整多方意見，才決定成立院級跨部會投資建設推動平台。

請繼續往下閱讀...

根據規劃，推動平台成立後，將透過擴增公共建設案源、鼓勵公共建設型投資基金（PE）設置、增加公建相關金融商品三項政策措施，來達到減輕國家財政負擔且支持國家發展，民間也能獲取優質投資標的、並降低匯兌風險的多贏目標。

劉鏡清舉例，全面更換水管需要龐大資金，若透過保險資金參與，政府將可降低資金壓力；另政府蓋好停車場後，賣給業者再回租，政府就有繼續蓋停車場的資金，如此一來，政府的資金運用將更有彈性。

他說，在平台建立前，為了能盡早引進資金，將採取且戰且走的方式，短期先採用臨時性的組織，透過財政部的促參司，鼓勵業者參與促參程序，長期再回到政院的跨部會投資建設推動平台。

根據金管會統計，截至去年底，保險業可運用資金約三十二兆元，其中海外投資約占七成、幾乎押到滿水位，而依專案運用、不動產及有價證券等管道投入公共建設的金額僅五九○○億元，占可用額度約三．一兆元的兩成不到，更僅占整體可運用資金的一．八％，有高達二．四兆元的空間可努力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法