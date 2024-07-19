政院經發會拍板 兆元投資國家發展

行院經濟發展委員會昨舉行首次會議，會後由院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左2）率相關部會召開記者會說明決議。（記者劉信德攝）

經發會3大決議

投資重大公建 打造亞洲資產管理中心 培育20萬AI人才

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟發展委員會昨日舉行首次會議，拍板兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、推動國家人才競爭力躍升方案三項決議。院長卓榮泰表示，兆元投資國家發展方案，預計引進三兆元至四兆元的國內外資金，投資台灣重大建設與產業。國發會主委劉鏡清說，保險業海外資金約廿二兆元，因風險及法規限制，能回台投資的部分為三．二七兆元，期盼創造十兆元效益。

盼3.27兆壽險活水創10兆元效益

對於首次會議結論，卓榮泰說，一是通過兆元投資國家發展方案，希望引進三兆元至四兆元的國內外資金，投資台灣重大建設與產業，並透過跨部會合作，設立法規調適單一窗口，以單一平台加速進行大投資台灣計畫。

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第二，打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，透過金管會分析的優勢，讓台灣資金盡速流通、運用更有彈性，創造更多經濟福祉，普惠金融、綠色金融。

第三，推動國家人才競爭力躍升方案，期盼培育AI人才，增加二十萬名AI相關人才，並要延攬十二萬名國外人才。

對於兆元投資國家發展方案，劉鏡清表示，將鼓勵資金充裕的保險業者投資國家公共建設型私募股權基金（PE）和公共建設有關的不動產投資信託基金（REITs）。政府與業者都可提案促參，保險業者也十分有興趣，不過，投資方案不限於保險業者參與。

人才投資計畫期盼至二○二八年累計培育二十萬名AI等數位人才、新增十二萬名外國專業人才、擴增八萬名外國技術人力，並累計近十萬名國際生來台就讀。劉鏡清指出，全世界都在搶人才，台灣參考多國競爭做法，盼有機會吸引三千五百萬人的國際數位牧民能將台灣當作基地。

至於打造台灣成為亞洲資產管理中心部分為六年計畫，內容包含私人銀行（財富管理）業務擴大計畫、本國資產管理業（投信業）壯大發展計畫、外國資產管理公司招商引資計畫、股市壯大（跨國掛牌）計畫、保險業資金投資國內公建增進計畫、監理與行政英語友善環境改善工程，及普惠金融與綠色金融融入規劃等。

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