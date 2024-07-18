財經青紅燈》近半縣市超高齡

（示意圖，資料照）

根據內政部最新統計，到今年6月底，65歲以上老年人口占比達18.67％，推估年底將逾19.2％，台灣明年進入超高齡社會（老年人口逾20％）幾無懸念；嘉義縣、台北市等7縣市已提前進入超高齡社會，預估到年底將有近半縣市達標。

國發會2022年發布的人口推估報告，預估台灣將在2025年進入超高齡社會，今年8月將公布最新報告。到今年6月底，台灣老年人口已達439萬餘人、占比18.76％，老年人口最多的前3個縣市依序為新北市的74萬餘人、台北市的56萬餘人及高雄市的53萬餘人，六都老年人口破302萬人，占比逾68％。

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嘉義縣、台北市、南投縣、雲林縣、基隆市、屏東縣及花蓮縣，已提前進入超高齡社會，台東縣、宜蘭縣、高雄市及澎湖縣的老年人口占比均逾19.3％，預估年底也將達標，屆時將有近半縣市提前進入超高齡社會。

老年人口占比最低的縣市依序為新竹縣、新竹市、連江縣、台中市及桃園市。新竹縣市主要是竹科效應，吸引年輕人口移入，加上勞退提繳薪資、扶幼比等冠居全台，才剛跨入高齡社會（老年人口占比逾14％）的標準；至於連江縣因部分年長者之小孩已搬至台灣居住，僅父母居住在馬祖，實際居住人數僅戶籍人口約6．7成，實際的老齡化情況應該被低估。

面對超高齡社會到來，除了政府得投入更多資源於高齡者的健康與長期照護等需求外，更重要的是錢從哪裡來？社會安全制度財源更應有長遠規劃，而我國全民健保、勞工保險、國民年金等，都面臨長期財務安全性的議題，改革壓力已迫在眉睫。（高嘉和）

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