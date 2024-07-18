盤勢分析》台指期壓低結算 台股失守10日線

（示意圖，資料照）

美國總統候選人川普受訪時質疑是否應該保衛台灣，台積電（2330）ADR盤後應聲下跌，衝擊昨日台積電（2330）股價明顯走弱，加上外資壓低台指期結算，台積電淪為控盤工具，一度重挫逾3%，大型電子權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）同步下跌，拖累加權指數盤中大跌近350點，尾盤台積電跌幅收斂，加權指數終場下跌227.43點，收在23769.82點，失守10日線，成交量放大至5423億元。

3大法人昨日合計賣超418.8億元，其中外資大賣307.2億元、投信買超39億元、自營商賣超150.7億元；外資台指期結算後淨空單減少2292口，轉倉後淨空單仍高達3.48萬口左右。

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聯邦投信投資長吳裕良指出，晶圓代工龍頭即將召開法說會，市場保持停看聽，7月24日生技展帶動生技股蓄勢待發，生技展將是7月盤面重要的投資焦點，至於晶圓代工龍頭、半導體供應鏈加上AI仍是下半年市場的主軸，值得關注。

統一證券表示，本週聚焦台積電法說會，市場期待台積電是否會上修全年財測，台積電法說會將牽動AI伺服器、HPC（高速運算）應用、高階智慧手機及整個半導體未來展望。（記者卓怡君）

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